YouControl продолжит работу и обжалует обвинения СБУ

Онлайн-сервис YouControl отрицает причастность к незаконному сбору информации, в чем его подозревает СБУ, сообщает LIGA.net.

Как напомнил на пресс-конференции адвокат компании Даниил Глоба, в нашей стране публичная информация открытых данных может свободно храниться, распространяться, приобретаться любым субъектом права, а также свободно использоваться в составе любых информационных продуктов, компьютерных программ, в том числе для коммерческого использования. "То есть наши совершенно правомерные действия инкриминируются как преступление", - добавил он.

Кроме того, адвокат опроверг причастность компании к незаконному сбыту и использованию компьютеров, мобильных телефонов и программного обеспечения российского производства. "Мы украинская компания и ни один наш сотрудник или партнер не связан с РФ. Никакие платежи не проводятся с этой страной", - подчеркнул Глоба.

Всего, по его словам, суды вынесли 13 решений об обысках, которые представители СБУ провели в офисе YouControl, в квартирах сотрудников и партнеров компании, а также у их родственников.

В свою очередь СЕО YouControl Сергей Мильман рассказал, что около 100 оперативников СБУ изъяли более 100 единиц техники, в том числе ноутбуки и личные телефоны. Также, как добавил Глоба, оперативники изымали и денежные средства.

По мнению коммерческого директора YouControl Елены Лапы, обыски могут быть запланированной акцией конкурентов компании. "Ко мне практически вломились сотрудники СБУ. Это меня очень удивило. Ведь на сегодняшний день мы ведем переговоры о приобретении системы YouControl с Национальный антикоррупционный бюро, Государственной фискальной службой и сотрудниками СБУ", - отметила она.

Как написала в своем Facebook экс-главред портала Delo.ua Екатерина Венжик, которая присоединилась к команде YouControl в январе, сервис продолжит работать, а также обжалует все предъявленные обвинения.