Языковые квоты на ТВ не коснутся иностранных каналов, вещающих в Украине

Введение языковых квот на телевидении не повлияет на контент иностранных каналов, вещающих в нашей стране. Об этом в интервью совместному телеканалу «Голоса Америки» и «Радио Свобода» - «Настоящее время» рассказал член Нацсовета по телевидению и радиовещанию Сергей Костинский.

"Закон касается лицензиатов Нацсовета - резидентов Украины, то есть тех телеканалов, которые используют радиочастотный ресурс, которые получили в принципе лицензии на вещание в Украине", - сказал он.

Тогда как иностранные каналы, среди которых и «Настоящее время»,не являются украинскими резидентами. "Мы проголосовали за то, чтобы внести ваш телеканал, как и многие другие иностранные телеканалы, в определенный перечень телеканалов, контент которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении", - уточнил Костинский.

Если же иностранный телеканал, имеющий разрешение на вещание от Нацсовета, нарушает украинское законодательство, например закон о телевидении и радиовещании, закон об информации и др., или выступает против признания территориальной целостности Украины, то регулятор имеет право ограничить его вещание в кабельных сетях страны. "Но при этом он остается доступным на спутнике, при этом есть возможность смотреть его через интернет. То есть это касается ограничения тех ресурсов, которые являются государственной собственностью, – радиочастотный ресурс и т.д.", - добавил член Нацсовета.

Напомним, народные депутаты приняли в первом чтении законопроект № 5313, который предусматривает более широкое применение украинского языка в эфире телеканалов путем введения квот.

Документ предусматривает, что по итогам недели объем трансляции передач и фильмов на украинском языке на общенациональных и региональных телеканалах должен составлять не менее 75% в каждом из промежутков времени между 07:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00, а на местных каналах - не менее 50%.

Глава комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар, которая является одним из авторов проекта закона, прогнозирует его принятие во втором чтении в апреле.

Фото: Максим Лисовой