Ярослав Лодыгин снова будет комментировать «Оскар» на канале «Украина»

Прямую трансляцию 89-ой церемонии вручения кинопремии «Оскар», которую в ночь 26-27 февраля будет транслировать телеканал «Украина», будет комментировать основатель радио «Аристократ», режиссер Ярослав Лодыгин, сообщает пресс-служба канала.

А переводчиком-синхронистом церемонии выступит Юрий Физер.

"Второй год подряд мы с Юрой будем работать на канале «Украина» в ночь «Оскара». В прошлом году я осознал, насколько сложно семь часов подряд говорить так, чтобы зрителю было интересно. Я даже сорвал голос. Но, с другой стороны, быть частью такой крутой церемонии — очень приятно. Это очень сильный профессиональный урок для меня", — говорит рассказал Лодыгин.