Ярослав Лодыгин снова будет комментировать «Оскар» на канале «Украина»

Прямую трансляцию 89-ой церемонии вручения кинопремии «Оскар», которую в ночь 26-27 февраля будет транслировать телеканал «Украина», будет комментировать основатель радио «Аристократ», режиссер Ярослав Лодыгин, сообщает пресс-служба канала.
А переводчиком-синхронистом церемонии выступит Юрий Физер.
"Второй год подряд мы с Юрой будем работать на канале «Украина» в ночь «Оскара». В прошлом году я осознал, насколько сложно семь часов подряд говорить так, чтобы зрителю было интересно. Я даже сорвал голос. Но, с другой стороны, быть частью такой крутой церемонии — очень приятно. Это очень сильный профессиональный урок для меня", — говорит рассказал Лодыгин.
Напомним, ранее канал «Украина» сообщал, что покажет прямую трансляцию церемонии вручения кинопремии, а также проведет специальный марафон. Вести его ведущие программ «Зірковий шлях» Александр Скичко и «Ранок з Україною» Светлана Катренко, которые вместе с мировыми экспертами кино ближе познакомят зрителей с картинами-номинантами на «Оскар» и расскажут все закулисные подробности церемонии.
Фото: Максим Лисовой
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