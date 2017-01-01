Яковина, Шрайк и Казанский возрождают «Блогеров»

Ведущие программы Bloggers, которая выходила на закрывшемся в начале года телеканале Савика Шустера 3s.tv, решили возродить ее. Об этом в своем Facebook сообщил один из ведущих Роман Шрайк.

"Как вы знаете (или нет), в прошлом году на 3s.tv выходила программа «Блогеры». Как ни странно, она была довольно популярной, мне до сих пор иногда пишут: "А почему вы ее не возобновите?" Так вот – возобновляем", – написал он.

Транслироваться программа будет раз в неделю (предположительно в четверг вечером) в Facebook и на YouTube, вместе с тем немного изменится ее формат: ведущие хотят снимать ее программу в каком-нибудь пивном ресторане, где они за бокалами пива рассказывали/показывали бы, что происходит в Украине и мире."И участвовать пока будут трое – я, Денис Казанский и Иван Яковина", – добавил Шрайк.