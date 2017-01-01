ТЕЛЕКРИТИКА

Яковина, Шрайк и Казанский возрождают «Блогеров»

Бизнес

Ведущие программы Bloggers, которая выходила на закрывшемся в начале года телеканале Савика Шустера 3s.tv, решили возродить ее. Об этом в своем Facebook сообщил один из ведущих Роман Шрайк.

"Как вы знаете (или нет), в прошлом году на 3s.tv выходила программа «Блогеры». Как ни странно, она была довольно популярной, мне до сих пор иногда пишут: "А почему вы ее не возобновите?" Так вот – возобновляем", – написал он.

Транслироваться программа будет раз в неделю (предположительно в четверг вечером) в Facebook и на YouTube, вместе с тем немного изменится ее формат: ведущие хотят снимать ее программу в каком-нибудь пивном ресторане, где они за бокалами пива рассказывали/показывали бы, что происходит в Украине и мире."И участвовать пока будут трое – я, Денис Казанский и Иван Яковина", – добавил Шрайк.

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Напомним, телеканал 3S.tv прекратил вещание с 1 марта. Еще 1 декабря 2016 года канал объявил, что будет вынужден прекратить деятельность из-за отсутствия финансирования. А в апреле 2017-го Нацсовет по телевидению и радиовещанию аннулировал спутниковую лицензию 3S.tv.

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