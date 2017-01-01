WikiLeaks официально признана СМИ

Британский трибунал по информационным вопросам признал организацию WikiLeaks, публикующую секретную информацию из анонимных источников или в результате утечек и возглавляемую австралийским журналистом Джулианом Ассанжем, средством массовой информации.

"WikiLeaks – это медиаорганизация, публикующая и комментирующая цензурированные или служебные официальные материалы, связанные с войнами, слежкой или коррупцией, утечка которых происходит в самых различных обстоятельствах", – цитирует The Guardian решение трибунала.

По мнению газеты, такое решение поспособствует отказу в выдаче Ассанжа властям США с отсылкой на свободу прессы.

Напомним, с 2012 года основатель WikiLeaks находится в посольстве Эквадора в Лондоне, после того как эта страна предоставила ему дипломатическое убежище. Его Ассанж попросил, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, которая хотела его арестовать в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Выдвинутые обвинения он называл политически мотивированными.

Главным опасением основателя WikiLeaks было то, что Швеция депортирует его в США, где ему грозит до 35 лет тюрьмы или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

В мае этого года шведская прокуратура решила прекратить расследование по делу об изнасиловании и снять ордер на арест Ассанджа, действовавший в Европе последние семь лет.

Фото: Flickr.com / Cancillería del Ecuador