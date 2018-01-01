Washington Post запустила журнал альтернативного сторителлинга

Читателям журнала предоставили на выбор девять интерактивных форм взаимодействия с площадкой.

Так, можно послушать балладу о заместителе генпрокурора США Робе Розенштайне, которую специально для WP сочинил музыкант Бен Фолдс. Или “написать” новую речь для Дональда Трампа, вписав в пустые поля шаблона любые слова на свой вкус. Текст шаблона представляет собой фрагменты выступлений президента на митинге в Грейт-Фолсе 5 июля 2018 года.

Также можно сыграть в настольную игру (правда, непонятно как это сделать с экрана монитора), в которой “решается” судьба и карьера американского политика и миллиардера Бетси Девос или прочесть графическую новеллу о свидании бывшего морского пехотинца и девушки-диджея (оба - афроамериканцы).

Журнал появится и в печатном виде, но читателям все равно нужно будет зайти на сайт, чтобы прослушать поэмы и песни. К тому же диджитал-версия Washington Post Magazine даст возможность отследить трафик и тем самым выяснить заинтересованность аудитории в подобном контенте.

«Мы надеемся, что эта функция удивит людей и даст им альтернативный способ взглянуть на новости, которые они читают каждый день», - рассказал редактор журнала Washington Post Ричард Джаст изданию Journalism.co.uk.