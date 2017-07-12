Washington Post запустила собственное шоу

Американская ежедневная газета The Washington Post сегодня, 8 ноября, запустила проект Food Diaries of the Famous, который будет выходить на ее сайте раз в месяц. Об этом сообщается в официальном блоге издания.
Суть шоу заключается в рассказах известных людей из различных сфер (спорт, политика, бизнес, развлечения и др.) о том, как еда повлияла на них, их решения, успех и неудачи.
Ведет его Мэри Бет Олбрайт, участвовавшая в кулинарном конкурсе Food Network Star. "У каждого человека есть своя собственная кулинарная биография, и мы надеемся, что донесение этих историй до зрителей позволит людям лучше понимать друг друга через призму того, что они едят каждый день", – говорит она.
Каждый эпизод (видеоролик) будет посвящен одному герою и его так называемой «кулинарной биографии» (это, например, какие-то личные привычки, семейные истории и т.д.).
Героем первого эпизода стал основатель Starbucks Говард Шульц, который рассказывает о своем детстве в Бруклине и о том, как он в 90-х начал воссоздавать дух человеческих сообществ через кофейни.
Фото: washingtonpost.com