Washington Post запустила собственное шоу

Американская ежедневная газета The Washington Post сегодня, 8 ноября, запустила проект Food Diaries of the Famous, который будет выходить на ее сайте раз в месяц. Об этом сообщается в официальном блоге издания.

Суть шоу заключается в рассказах известных людей из различных сфер (спорт, политика, бизнес, развлечения и др.) о том, как еда повлияла на них, их решения, успех и неудачи.

Ведет его Мэри Бет Олбрайт, участвовавшая в кулинарном конкурсе Food Network Star. "У каждого человека есть своя собственная кулинарная биография, и мы надеемся, что донесение этих историй до зрителей позволит людям лучше понимать друг друга через призму того, что они едят каждый день", – говорит она.