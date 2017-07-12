ТЕЛЕКРИТИКА

Washington Post запустила собственное шоу

Бизнес

Американская ежедневная газета The Washington Post сегодня, 8 ноября, запустила проект Food Diaries of the Famous, который будет выходить на ее сайте раз в месяц. Об этом сообщается в официальном блоге издания.

Суть шоу заключается в рассказах известных людей из различных сфер (спорт, политика, бизнес, развлечения и др.) о том, как еда повлияла на них, их решения, успех и неудачи.

Ведет его Мэри Бет Олбрайт, участвовавшая в кулинарном конкурсе Food Network Star.  "У каждого человека есть своя собственная кулинарная биография, и мы надеемся, что донесение этих историй до зрителей позволит людям лучше понимать друг друга через призму того, что они едят каждый день", – говорит она.

Образование

Текст дня: истории о главных редакторах New York Times и Washington Post

Каждый эпизод (видеоролик) будет посвящен одному герою и его так называемой «кулинарной биографии» (это, например, какие-то личные привычки, семейные истории и т.д.).

Героем первого эпизода стал основатель Starbucks Говард Шульц, который рассказывает о своем детстве в Бруклине и о том, как он в 90-х начал воссоздавать дух человеческих сообществ через кофейни.

Фото: washingtonpost.com

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Бизнес

Реалити Оксаны Марченко стартует на «Интере» в декабре

Бизнес

Файлохранилище Fex.net и онлайн-ТВ you tv вошли в Телекомпалату

Популярное на Телекритике



Общество

Суд оштрафовал журналистов по делу о прорыве границы сторонниками Саакашвили

Дуся

Ведущая «Громадського» позабавила сеть странным рисунком на платье

Дуся

Мила Кунис раскритиковала поездку в Черновцы

Дуся

Лесь Подервянский послал главу МВД Украины