Warner Brothers хочет снять комедию о Brexit

Киностудия Warner Brothers ведет переговоры с Партией независимости Соединенного Королевства (UKIP) о создании комедии, посвященной выходу Великобритании из Евросоюза, сообщает информагентство RNS.

Также переговоры ведутся и с британским миллионером Арроном Бэнксом, ставшим одним из главных спонсоров кампании по Brexit. По информации Telegraph, в основу сценария ляжет именно его книга «Плохие парни Brexit».

Все сборы от будущего фильма Warner Brothers собирается направить на благотворительность.

Напомним, в конце июня 2016 года на всенародном референдуме британцы проголосовали за выход из ЕС. Перевес в пользу так называемого Brexit (Britain Exit) составил около 2%.

О том, как британская пресса повлияла на результаты референдума по Brexit, читайте в нашем материале.