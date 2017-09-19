ТЕЛЕКРИТИКА

Wall Street Journal закрывает печатные версии в Европе и Азии

Бизнес

В связи с широкой редакционной реструктуризацией и снижением доходов американская ежедневная газета The Wall Street Journal прекращает выпуск печатной версии в Европе и Азии. В Европе последний номер вышел сегодня, 29 сентября, а в Азии выйдет 7 октября.

Как пишет The Guardian, такое решение медиакорпорацияNews Corp., владеющая изданием, приняла, отчитавшись о прибылях и убытках за фискальный год, который закончился 30 июня. Так, за последний год компания потеряла $643 млн при прибыли в размере $235 млн годом ранее.

Бизнес

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Несмотря на потери, цифровые подписки газеты все растут, поэтому WSJ планирует сосредоточиться на том, чтобы побудить клиентов в Азии и Европе читать ее в интернете. Это позволит сделать выпуск иностранных изданий более рентабельным, ожидают в издании.

Напомним, история европейской версии WSJ началась в 1983 году, а азиатской – в 1976 году.

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