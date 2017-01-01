Вячеслав Соломка покинул программу «Доброго ранку, країно!»

«Я проработал ведущим «Доброго ранку, країно!» с ноября 2017 года. Опыт был очень позитивным. Нам с командой удалось увеличить среднюю долю проекта с 0,3 до 2,0, и со всеми мы в прекрасных отношениях. Но по причине конфликта с «UA:Перший» будущее проекта неясно, поэтому я принял решение уйти. Сейчас сперва высплюсь, а потом буду либо заниматься своим проектом, либо рассмотрю предложения от каналов. Очень хотелось бы вести тревел-шоу или реалити. Тревел – это моя давняя мечта», – сообщил нам ведущий.

Ну что ж, мы желаем Вячеславу творческих успехов и новых больших проектов. Напомним, 25 сентября Государственный концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения отключил вещание телеканала «UA:Перший».