Второй тур питчинга StarLightMedia состоится с 14 по 16 марта

Медиагруппа StarLightMedia (телеканалы СТБ, ICTV, «Новый канал», М1, М2 и QTV) объявила о старте второго тура собственного питчинга форматов телепроектов, сериалов и фильмов.

Как сообщила PR-директор группы Ольга Ваганова,14 марта будут рассматриваться проекты из категории «Фильмы», 15 марта - из категории «ТВ-форматы», 16 марта - из категории «Сериалы».

"Питчинг будет проходить на территории телеканала СТБ по адресу ул. Ивана Шевцова, 1 в кинозале. Детальная информация о формате презентации и возможности показа видео будет разослана участникам второго тура отдельным письмом. По всем вопросам обращайтесь на formаts@slm.ua", - уточнила она.

Напомним, в октябре StarLightMedia объявила конкурсный отбор форматов телевизионных проектов, сериалов и художественных и телевизионных фильмов с целью их производства как для каналов группы, так и для дальнейшей дистрибуции в других странах. По результатам первого тура питчинга, во второй тур прошло 37 форматов в категории «Сериалы», 14 форматов в категории «ТВ-проекты», 17 проектов в категории «Фильмы».

Фото: adreport.ua