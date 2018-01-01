Всюду Оля: зачем смотреть новое шоу Ольги Фреймут

Наша Ольга Фреймут совсем не такая. Она в последнее время почти всегда в платье, с красивой укладкой, много говорит о семье и о том, как должна вести себя в обществе и дома традиционная патриархальная женщина. И юмор у нее совсем другой, не саркастичный, а скорее ироничный и холодноватый. Само собой, мы сейчас говорим о публичном образе Ольге Фреймут. Поэтому эти два шоу никак не могли быть похожими, с такими-то разными ведущими.

Стоит отметить, что Фреймут этого факта и не скрывает. В интервью порталу «Сегодня» она откровенно рассказала, как было дело:

«Однажды во время делового ланча Дэвид Макгир, исполнительный вице-президент и человек, который с первого дня создает шоу Эллен, в разговоре со мной сказал важные слова. Программа должна создаваться обо мне и на основе моего мировоззрения. У нас и без того не было в планах копировать Эллен – она такая единственная. Но я тогда получила, как благословение, – уверенность, что мне есть что показать зрителям. Тогда же Дэвид предложил назвать программу "Оля". Нам такое лаконичное название понравилось сразу».