Всюду Оля: зачем смотреть новое шоу Ольги Фреймут

Во вторник, 28 августа, на «Новом канале» стартовало долгожданное ток-шоу Ольги Фреймут «Оля». «Телекритика» посмотрела первые выпуски и спешит поделиться своими впечатлениями. Итак, зачем смотреть (или не смотреть) шоу «Оля»?
Не секрет, что шоу «Оля» – это адаптация популярного американского «Шоу Эллен Дедженерес», которое пережило уже 16 сезонов, почти две с половиной тысячи выпусков и продолжает выходить по сей день. Собственно, в США название этого шоу принято сокращать просто до одного имени, «Эллен». Так что в названии «Оля» нет ничего эгоцентричного, просто формат такой.
В студию к Эллен Дедженерес приходят разные люди, от знаменитостей уровня Джорджа Клуни, до никому не известных обывателей, имеющих какой-то талант или интересную историю. Иногда разговоры с гостями прерываются разными сюжетам, часто юмористическими или сатирическими, Эллен рассуждает о текущих инфоповодах и событиях. То же самое, по форме, происходит и в студии Ольги Фреймут: приходят гости, в промежутках между ними – сюжеты с шутками.
На этом сходства между «Эллен» и «Олей» заканчиваются. Дело в том, что формат предусматривает наличие авторской жилки. Шоу должно быть созвучно характеру ведущей. А у ведущих этих двух шоу нет практически ничего общего. Эллен Дедженерес – стендап-комик, открытая лесбиянка, саркастичная, подвижная, всегда с короткой стрижкой и в джинсах. Собственно, Эллен и начинала свою карьеру как стендап-комик, и никогда не переставала им быть. Никаких передач другого формата она на телевидении не вела. И даже в своем ситкоме играла именно стендап-комика. Оружие, которым Дедженерес бьет человеческие пороки, – это в первую очередь горячий саркастичный юмор.
Наша Ольга Фреймут совсем не такая. Она в последнее время почти всегда в платье, с красивой укладкой, много говорит о семье и о том, как должна вести себя в обществе и дома традиционная патриархальная женщина. И юмор у нее совсем другой, не саркастичный, а скорее ироничный и холодноватый. Само собой, мы сейчас говорим о публичном образе Ольге Фреймут. Поэтому эти два шоу никак не могли быть похожими, с такими-то разными ведущими.
Стоит отметить, что Фреймут этого факта и не скрывает. В интервью порталу «Сегодня» она откровенно рассказала, как было дело:
«Однажды во время делового ланча Дэвид Макгир, исполнительный вице-президент и человек, который с первого дня создает шоу Эллен, в разговоре со мной сказал важные слова. Программа должна создаваться обо мне и на основе моего мировоззрения. У нас и без того не было в планах копировать Эллен – она такая единственная. Но я тогда получила, как благословение, – уверенность, что мне есть что показать зрителям. Тогда же Дэвид предложил назвать программу "Оля". Нам такое лаконичное название понравилось сразу».
И свое обещание Ольга держит, ни в чем и нигде не пытаясь копировать Дедженерес. Для зрителя это и хорошо, и плохо одновременно. Хорошо, потому что, во-первых, он получает действительно уникальный продукт, а не банальную копию западного шоу, а во-вторых, именно к такой Ольге Фреймут он давно привык, и не факт, что воспринял бы другую.
А опасность для шоу в том, что создателям теперь придется постоянно генерировать идеи, какие бы еще новые детали передачи подогнать под нее. Придется до конца выдерживать единую фреймутовскую линию юмора и стиля. Ведь «Шоу Эллен Дедженерес» славится в том числе разнообразием рубрик и сегментов. За 16 сезонов их было около полусотни, от фотографий смешных причесок, которые фаны присылали в студию, до караоке, танцев и откровенных пранков известных людей. Сможет ли шоу «Оля» порадовать нас таким же разнообразием? Посмотрим.
Кроме того, создателям «Оли» придется ответить себе еще на один вопрос. Как быть с украинской политикой? Эллен Дедженерес и своей стендап- и в телевизионной карьере – это человек достаточно политизированный, со своей позицией и мнение по разным вопросам политики США. Были в гостях у нее и политики, и журналисты, и бизнесмены, в том числе и из сферы медиа. Одна из фишек «Эллен» именно в той высокой планке, которую она задает, приглашая на откровенный разговор, к примеру, Мишель Обаму.
Замахнется ли Ольга Фреймут на такие серьезные темы? Опять же, посмотрим. Пока что шоу «Оля» смотрится достаточно свежо, адаптации популярных американских форматов именно ток-шоу в Украине пока в новинку, так что следить за ним все-таки стоит. Правда, первый выпуск не смог похвастаться высокими рейтингами, получив показатели в 3,7% по аудитории 18-54 (50k+) и 4,7 по аудитории 18-54. Будущее шоу целиком и полностью зависит от фантазии его создателей. Заинтересовать наших зрителей таким форматов – вполне посильная задача.