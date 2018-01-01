ТЕЛЕКРИТИКА

Всюду Оля: зачем смотреть новое шоу Ольги Фреймут

Бизнес

Во вторник, 28 августа, на «Новом канале» стартовало долгожданное ток-шоу Ольги Фреймут «Оля». «Телекритика» посмотрела первые выпуски и спешит поделиться своими впечатлениями. Итак, зачем смотреть (или не смотреть) шоу «Оля»?


Долгожданным новое шоу Фреймут было в том числе и потому, что создателям удалось неплохо зрителей заинтриговать. Всю весну и начало лета общественность обсуждала поступки Оли. Как она ходила в гости к хейтерам из Facebook, рассказывала о правилах этикета для дам, призывая морить себя голодом, и дарила котят народным депутатам (что особенно возмутило публику в интернете). Из-за этих немного странных действий Фреймут немало оскорбляли и сомневались в ее адекватности. Но когда выяснилось, что это просто промокампания нового шоу, пазл сложился. Все с Ольгой Фреймут в порядке, и промо вышло удачное.

Оля и котята

Фото: Facebook

Не секрет, что шоу «Оля» – это адаптация популярного американского «Шоу Эллен Дедженерес», которое пережило уже 16 сезонов, почти две с половиной тысячи выпусков и продолжает выходить по сей день. Собственно, в США название этого шоу принято сокращать просто до одного имени, «Эллен». Так что в названии «Оля» нет ничего эгоцентричного, просто формат такой.

В студию к Эллен Дедженерес приходят разные люди, от знаменитостей уровня Джорджа Клуни, до никому не известных обывателей, имеющих какой-то талант или интересную историю. Иногда разговоры с гостями прерываются разными сюжетам, часто юмористическими или сатирическими, Эллен рассуждает о текущих инфоповодах и событиях. То же самое, по форме, происходит и в студии Ольги Фреймут: приходят гости, в промежутках между ними – сюжеты с шутками.

Типичная ситуация на «Шоу Эллен Дедженерес»

Фото: Variety

На этом сходства между «Эллен» и «Олей» заканчиваются. Дело в том, что формат предусматривает наличие авторской жилки. Шоу должно быть созвучно характеру ведущей. А у ведущих этих двух шоу нет практически ничего общего. Эллен Дедженерес – стендап-комик, открытая лесбиянка, саркастичная, подвижная, всегда с короткой стрижкой и в джинсах. Собственно, Эллен и начинала свою карьеру как стендап-комик, и никогда не переставала им быть. Никаких передач другого формата она на телевидении не вела. И даже в своем ситкоме играла именно стендап-комика. Оружие, которым Дедженерес бьет человеческие пороки, – это в первую очередь горячий саркастичный юмор.

Наша Ольга Фреймут совсем не такая. Она в последнее время почти всегда в платье, с красивой укладкой, много говорит о семье и о том, как должна вести себя в обществе и дома традиционная патриархальная женщина. И юмор у нее совсем другой, не саркастичный, а скорее ироничный и холодноватый. Само собой, мы сейчас говорим о публичном образе Ольге Фреймут. Поэтому эти два шоу никак не могли быть похожими, с такими-то разными ведущими.

Стоит отметить, что Фреймут этого факта и не скрывает. В интервью порталу «Сегодня» она откровенно рассказала, как было дело:

«Однажды во время делового ланча Дэвид Макгир, исполнительный вице-президент и человек, который с первого дня создает шоу Эллен, в разговоре со мной сказал важные слова. Программа должна создаваться обо мне и на основе моего мировоззрения. У нас и без того не было в планах копировать Эллен – она такая единственная. Но я тогда получила, как благословение, – уверенность, что мне есть что показать зрителям. Тогда же Дэвид предложил назвать программу "Оля". Нам такое лаконичное название понравилось сразу».

В студии у Фреймут пока намного спокойнее

Кадр из шоу «Оля»

И свое обещание Ольга держит, ни в чем и нигде не пытаясь копировать Дедженерес. Для зрителя это и хорошо, и плохо одновременно. Хорошо, потому что, во-первых, он получает действительно уникальный продукт, а не банальную копию западного шоу, а во-вторых, именно к такой Ольге Фреймут он давно привык, и не факт, что воспринял бы другую.

А опасность для шоу в том, что создателям теперь придется постоянно генерировать идеи, какие бы еще новые детали передачи подогнать под нее. Придется до конца выдерживать единую фреймутовскую линию юмора и стиля. Ведь «Шоу Эллен Дедженерес» славится в том числе разнообразием рубрик и сегментов. За 16 сезонов их было около полусотни, от фотографий смешных причесок, которые фаны присылали в студию, до караоке, танцев и откровенных пранков известных людей. Сможет ли шоу «Оля» порадовать нас таким же разнообразием? Посмотрим.

Кадр из шоу «Оля»

Кроме того, создателям «Оли» придется ответить себе еще на один вопрос. Как быть с украинской политикой? Эллен Дедженерес и своей стендап- и в телевизионной карьере – это человек достаточно политизированный, со своей позицией и мнение по разным вопросам политики США. Были в гостях у нее и политики, и журналисты, и бизнесмены, в том числе и из сферы медиа. Одна из фишек «Эллен» именно в той высокой планке, которую она задает, приглашая на откровенный разговор, к примеру, Мишель Обаму.

Замахнется ли Ольга Фреймут на такие серьезные темы? Опять же, посмотрим. Пока что шоу «Оля» смотрится достаточно свежо, адаптации популярных американских форматов именно ток-шоу в Украине пока в новинку, так что следить за ним все-таки стоит. Правда, первый выпуск не смог похвастаться высокими рейтингами, получив показатели в 3,7% по аудитории 18-54 (50k+) и 4,7 по аудитории 18-54. Будущее шоу целиком и полностью зависит от фантазии его создателей. Заинтересовать наших зрителей таким форматов – вполне посильная задача.

﻿﻿Для коллажа были использованы кадры: https://www.youtube.com/watch?v=qQ8p8_QK20U © 1+1 MEDIA https://www.youtube.com/watch?v=IdliQk_SVfw © ТРК Україна 2018 https://www.youtube.com/watch?v=KB2q_-RhbzE © 1984 THE LADD COMPANY. ALL RIGHTS RESERVED

Главное в разделе

Бизнес

Влад Ряшин: «У меня в работе есть три табу – чернуха, порнуха и заказуха»

Бизнес

Украинский сериал в центре скандала: как в «Нюхаче» оказался запрещенный актер (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Популярное на Телекритике



Дуся

«Да вы ох****ели»: Оля Полякова наехала в соцсетях на своих подписчиков

Культура

Все о фильме Сергея Лозницы «Донбасс» (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Бизнес

Влад Ряшин: «У меня в работе есть три табу – чернуха, порнуха и заказуха»

Дуся

Голосование: лучшее выступление первого эфира «Танців з зірками»