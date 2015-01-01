Вся команда Ivona перешла в проект LeMonade

Команда женского интернет-портала Ivona покинула медиахолдинг UMH. Теперь журналисты будут работать в проекте LeMonade, принадлежащем медиахолдингу Co-op. Об этом в своем Facebook сообщила Алеся Диденко, которая в издании занимала пост главного редактора.

"Вся команда Ivona была вынуждена покинуть «Украинский медиахолдинг». Хочу поблагодарить всех партнеров, спонсоров, рекламодателей за сотрудничество и объявляю, что с завтрашнего дня (1 ноября. − ТК) команда издания переходит в подчинение медиахолдинга Co-op с очаровательным гендиректором Аллой Шориной, где будет работать над женским онлайн-изданием LeMonade и над рядом диджитал-проектов", − написала она.

Комментировать причину ухода из UMH журналистка отказалась.