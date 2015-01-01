ТЕЛЕКРИТИКА

Вся команда Ivona перешла в проект LeMonade

Бизнес

Команда женского интернет-портала Ivona покинула медиахолдинг UMH. Теперь журналисты будут работать в проекте LeMonade, принадлежащем медиахолдингу Co-op. Об этом в своем Facebook сообщила Алеся Диденко, которая в издании занимала пост главного редактора.

"Вся команда Ivona была вынуждена покинуть «Украинский медиахолдинг». Хочу поблагодарить всех партнеров, спонсоров, рекламодателей за сотрудничество и объявляю, что с завтрашнего дня (1 ноября. − ТК) команда издания переходит в подчинение медиахолдинга Co-op с очаровательным гендиректором Аллой Шориной, где будет работать над женским онлайн-изданием LeMonade и над рядом диджитал-проектов", − написала она.

Комментировать причину ухода из UMH журналистка отказалась.

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«Телекритика» обратилась за комментарием к UMH.

Напомним, в июне главред Юлия Мясоедова покинула издание, которое возглавляла с 2015 года. Свое решение она объяснила ТК несогласием с некоторыми кадровыми изменениями, после которых многие сотрудники покинули издание. Ее пост заняла Алеся Диденко.

Фото: Facebook Алеси Диденко

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