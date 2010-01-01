Вскоре на украинском ТВ покажут любимый сериал Елизаветы II

Действие сериала происходит в начале XX века. В центре сюжета – жизнь аристократической семьи Кроули в вымышленном поместье Даунтон в графстве Йоркшир. Глава семьи – Роберт Кроули, граф Грантэм. История начинается в 1912 году, когда прямые наследники титула и поместья – кузен и племянник графа – становятся жертвами крушения «Титаника». Семья предполагает, что владения и капитал должны отойти старшей дочери Мэри. Эта умная и привлекательная девушка обладает железным характером, который поможет ей управлять огромным поместьем. Однако ее отец принимает решение сделать наследником единственного оставшегося потомка их рода мужского пола – своего троюродного брата Мэттью Кроули. Графа не смущает, что новоявленный наследник – выходец из среднего класса.

«Когда я начал писать сценарий, мне сказали: очень важно рассмотреть в нашей картине межклассовые взаимоотношения – служащих и господ, – вспоминает сценарист картины оскароносный Джулиан Феллоуз. – Я хотел показать жизнь семьи Кроули на полпути между старой и новой эрами. И решил отправить героев в самое начало ХХ века, в 1910-е годы!»

Главные роли в «Аббатство Даунтон» исполнили Хью Бонневилль, Элизабет Макговерн, Мишель Докери, Джим Картер, Брендан Койл, Джоан Фроггатт, Лаура Кармайкл, Джессика Браун-Финдли. Но настоящим украшением «Аббатства Даунтон», по мнению и зрителей, и критиков, стала Мэгги Смит («Джейн Остин», «Гарри Поттер», «Таинственный сад»).

Сериал будет выходить на телеканале с 13 октября по выходным в 14:00 и по будням в 10:25.