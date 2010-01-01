ТЕЛЕКРИТИКА

Вскоре на украинском ТВ покажут любимый сериал Елизаветы II

Бизнес

В субботу, 13 октября, в 14:00 на телеканале «Интер» стартует премьера британской исторической драмы «Аббатство Даунтон» – одного из самых успешных сериалов последнего десятилетия. C 2010 года многосерийная драма завоевала более полусотни престижных наград, среди которых 15 премий «Эмми», три «Золотых глобуса» и две премии BAFTA.


Впервые сериал «Аббатство Даунтон» появился на британском канале ITV в 2010 и прожил на экранах 6 сезонов. За это время картину успели внести в «Книгу рекордов Гиннесса» как самый обсуждаемый критиками телесериал. Сегодня многосерийную драму уже успели посмотреть миллионы зрителей в 250 странах. К слову, среди самых преданных поклонников картины – члены британской монаршей семьи: сама королева Елизавета II и ее невестка – герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.

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Действие сериала происходит в начале XX века. В центре сюжета – жизнь аристократической семьи Кроули в вымышленном поместье Даунтон в графстве Йоркшир. Глава семьи – Роберт Кроули, граф Грантэм. История начинается в 1912 году, когда прямые наследники титула и поместья – кузен и племянник графа – становятся жертвами крушения «Титаника». Семья предполагает, что владения и капитал должны отойти старшей дочери Мэри. Эта умная и привлекательная девушка обладает железным характером, который поможет ей управлять огромным поместьем. Однако ее отец принимает решение сделать наследником единственного оставшегося потомка их рода мужского пола – своего троюродного брата Мэттью Кроули. Графа не смущает, что новоявленный наследник – выходец из среднего класса.

«Когда я начал писать сценарий, мне сказали: очень важно рассмотреть в нашей картине межклассовые взаимоотношения – служащих и господ, – вспоминает сценарист картины оскароносный Джулиан Феллоуз. – Я хотел показать жизнь семьи Кроули на полпути между старой и новой эрами. И решил отправить героев в самое начало ХХ века, в 1910-е годы!»

Главные роли в «Аббатство Даунтон» исполнили Хью Бонневилль, Элизабет Макговерн, Мишель Докери, Джим Картер, Брендан Койл, Джоан Фроггатт, Лаура Кармайкл, Джессика Браун-Финдли. Но настоящим украшением «Аббатства Даунтон», по мнению и зрителей, и критиков, стала Мэгги Смит («Джейн Остин», «Гарри Поттер», «Таинственный сад»).

Сериал будет выходить на телеканале с 13 октября по выходным в 14:00 и по будням в 10:25.

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