Все как в «Круговороте»: скандальный сериал возвращается на ТРК «Украина» (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В понедельник на ТРК «Украина» запускается сериал «Круговорот». И все бы ничего, если летом прошлого года Государственное агентство по вопросам кино не аннулировало прокатное удостоверение данному сериалу.
На пост в социальной сети генерального директора «1+1» обратили внимание в Госкино. Проведя повторную проверку, информация о сомнительном производстве сериала подтвердилась. Круговорот» запретили к показу, а прокатное удостоверение, которое было выдано ранее, аннулировали.
На сегодняшний день известно, что актеры, которые исполняли главные роли – Алексей Анищенко и Алексей Демидов в 2016 году, когда проводились съемки сериала, в Украине не были. Эти данные подтвердились в Госпогранслужбе Украины.
А поэтому остается неясно, как сериал запрещенный в Украине сериал вновь оказался в телепрограмме. «Телекритика» будет следить за обновлениями.