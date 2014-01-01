Все как в «Круговороте»: скандальный сериал возвращается на ТРК «Украина» (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

На пост в социальной сети генерального директора «1+1» обратили внимание в Госкино. Проведя повторную проверку, информация о сомнительном производстве сериала подтвердилась. Круговорот» запретили к показу, а прокатное удостоверение, которое было выдано ранее, аннулировали.

На сегодняшний день известно, что актеры, которые исполняли главные роли – Алексей Анищенко и Алексей Демидов в 2016 году, когда проводились съемки сериала, в Украине не были. Эти данные подтвердились в Госпогранслужбе Украины.

А поэтому остается неясно, как сериал запрещенный в Украине сериал вновь оказался в телепрограмме. «Телекритика» будет следить за обновлениями.