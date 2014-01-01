ТЕЛЕКРИТИКА

Все как в «Круговороте»: скандальный сериал возвращается на ТРК «Украина» (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Бизнес

В понедельник на ТРК «Украина» запускается сериал «Круговорот». И все бы ничего, если летом прошлого года Государственное агентство по вопросам кино не аннулировало прокатное удостоверение данному сериалу.


Скандал вокруг «Круговорота» начался еще в 2017 году с поста вFacebook генерального директора «1+1» Александра Ткаченко. Руководитель «Плюсов» тогда подметил, что сериал, который собирался показать ТРК «Украина», был снят и показан в России, что по сути нарушает закон о запрете трансляции теле- и кинопродуктов, произведенных после 2014 года.

К слову, в Украине сериал должен был выйти 31 июля 2017 года

На пост в социальной сети генерального директора «1+1» обратили внимание в Госкино. Проведя повторную проверку, информация о сомнительном производстве сериала подтвердилась. Круговорот» запретили к показу, а прокатное удостоверение, которое было выдано ранее, аннулировали.

На сегодняшний день известно, что актеры, которые исполняли главные роли – Алексей Анищенко и Алексей Демидов в 2016 году, когда проводились съемки сериала, в Украине не были. Эти данные подтвердились в Госпогранслужбе Украины.

А поэтому остается неясно, как сериал запрещенный в Украине сериал вновь оказался в телепрограмме. «Телекритика» будет следить за обновлениями.

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