Время падать: бокс-офис США за прошлый уик-энд

Mamma Mia! Here we go again стала четвертой по сборам картиной в США за прошлый уик-энд, собрав $9 млн. Лента в прокате уже третью неделю, что обеспечило ей заработок в $230 млн по всему миру.

За ней следует «Уравнитель-2»с доходом в $8,8 млн. Шестое место в рейтинге досталось анимационному фильму «Монстры на каникулах 3», который заработал $8,2 млн. «Человек-муравей и Оса»принесли своим создателям $6 млн за пятый уик-энд в прокате.

На прошедших выходных состоялась премьера научно-фантастического триллера «Темные отражения». Картина, несмотря на свою оригинальность, заработала в прокате всего $5,8 млн. В центре сюжета фильма 16-летняя девушка, которая оказалась в числе 2% американских детей, выживших во время эпидемии. После пережитой неизвестной болезни дети обрели суперспособности, поэтому правительство их тщательно оберегает в специальных лагерях.

Последние строчки топ-10 самых кассовых фильмов прошедшего уик-энда занимают анимационная лента «Суперсемейка-2» и картина «Юные титаны, вперед!», заработавшие $5 млн и $4,8 млн соответственно.