Время падать: бокс-офис США за прошлый уик-энд

Американцы слишком заняты летними отпусками и интерес к походам в кино у них падает – вот первое, что приходит на ум, когда смотришь на доходы фильмов в прокате США за прошлые выходные и сравниваешь их с показателями предыдущих уик-эндов. И хотя с 3 по 5 августа в кинотеатрах стартовали сразу три премьеры, ни одна из них не удостоилась должного внимания публики.
Еще неделю назад американский бокс-офис заставил нас думать, что лето – это настоящий мертвый сезон для кино. И бокс-офис прошедших выходных лишь подтверждает эту теорию, демонстрируя нам совсем уж плачевные цифры.
Вторую неделю подряд в американском прокате лидирует лента «Миссия невыполнима: Последствия». Но если за первую неделю фильму удалось собрать $61 млн, то вторая принесла создателям картины $35 млн.
Вторым самым кассовым фильмом прошлого уик-энда стала диснеевская премьера «Кристофер Робин»о жизни повзрослевшего друга Винни Пуха. Она заработала в прокате $25 млн.
На третьем месте с большим отрывом фильм «Шпион, который меня кинул», собравший чуть больше $12 млн. История рассказывает о жизни двух подруг – Одри (Мила Кунис) и Морган (Кейт Маккиннон) – которые неожиданно попадают в эпицентр международного заговора, после чего берут на себя смелость спасти мир. Их планы нарушает встреча с обворожительным, но очень подозрительным шпионом-британцем.
Mamma Mia! Here we go again стала четвертой по сборам картиной в США за прошлый уик-энд, собрав $9 млн. Лента в прокате уже третью неделю, что обеспечило ей заработок в $230 млн по всему миру.
За ней следует «Уравнитель-2»с доходом в $8,8 млн. Шестое место в рейтинге досталось анимационному фильму «Монстры на каникулах 3», который заработал $8,2 млн. «Человек-муравей и Оса»принесли своим создателям $6 млн за пятый уик-энд в прокате.
На прошедших выходных состоялась премьера научно-фантастического триллера «Темные отражения». Картина, несмотря на свою оригинальность, заработала в прокате всего $5,8 млн. В центре сюжета фильма 16-летняя девушка, которая оказалась в числе 2% американских детей, выживших во время эпидемии. После пережитой неизвестной болезни дети обрели суперспособности, поэтому правительство их тщательно оберегает в специальных лагерях.
Последние строчки топ-10 самых кассовых фильмов прошедшего уик-энда занимают анимационная лента «Суперсемейка-2» и картина «Юные титаны, вперед!», заработавшие $5 млн и $4,8 млн соответственно.