Время падать: бокс-офис США за прошлый уик-энд

Еще неделю назад американский бокс-офис заставил нас думать, что лето – это настоящий мертвый сезон для кино. И бокс-офис прошедших выходных лишь подтверждает эту теорию, демонстрируя нам совсем уж плачевные цифры.

Вторую неделю подряд в американском прокате лидирует лента «Миссия невыполнима: Последствия». Но если за первую неделю фильму удалось собрать $61 млн, то вторая принесла создателям картины $35 млн.

Вторым самым кассовым фильмом прошлого уик-энда стала диснеевская премьера «Кристофер Робин»о жизни повзрослевшего друга Винни Пуха. Она заработала в прокате $25 млн.

На третьем месте с большим отрывом фильм «Шпион, который меня кинул», собравший чуть больше $12 млн. История рассказывает о жизни двух подруг – Одри (Мила Кунис) и Морган (Кейт Маккиннон) – которые неожиданно попадают в эпицентр международного заговора, после чего берут на себя смелость спасти мир. Их планы нарушает встреча с обворожительным, но очень подозрительным шпионом-британцем.