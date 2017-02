Возрождение The Village: реакция соцсетей

Сегодня, 7 февраля, стало известно о возрождение в Киеве издания The Village. Возглавил его журналист Андрей Баштовой.

Отметим, что здесь речь идет не о киевском представительстве российского издания, а о франшизе, права на которую купило рекламное агентство, которое является партнером холдинга, «Апрель-медиа». Холдинг Look At Media будет получать процент от оборота франшизы.

Эту новость активно комментировали пользователи социальных сетей. «Телекритика» подготовила подборку самых интересных постов на эту тему.

Бывший главный редактор киевского The Village, а ныне руководитель проекта Bird in Flight, Евгений Сафонов написал, что будет болеть за новую команду.

Экс-руководитель проекта AIN.ua Артур Оруджалиев возмутился тем, что часть денег украинских рекламодателей будет идти в Россию. В комментариях под его постом CEO холдинга Look At Media Алексей Аметов уверяла, что эти деньги в российский бюджет идти не будут.

Даниил Ваховски высказал свое недовольством тем, что рекламное агентство «Апрель-медиа» решило вернуть на рынок The Village.

Сооснователь проекта Dream Kyiv Анна Устенко написала, что, как читатель рада появлению такого медиа, но как человек из медиа не понимает, как они будут монетизироваться.

Напомним, киевский The Village закрылся в сентябре 2013 года. Тогда проект возглавлял Евгений Сафонов, который в 2014 году он стал главой интернет-журнала о фотоиндустрии Bird In Flight.

В декабре 2016 года Look At Media объявил о запуске проекта The Village+ для развития региональных представительств интернет-газеты о жизни города The Village по франшизе.

Фото: Facebook Mykola Balaban