Восемь типов троллей, которых можно встретить в интернете

Человек или бот, который всегда говорит «правду». Их основная добыча – аккаунты ресторанов, автомобильных компаний, перевозчиков.

Противодействие: использование в споре конкретных фактов. Если тролль в чем-либо обвиняет фирму, нужно спросить, откуда у него такая информация.