Восемь типов троллей, которых можно встретить в интернете

Сегодня бренды массово используют новые медиа для привлечения большей аудитории покупателей. Однако технологиями пользуются не только сторонники компаний, но и конкуренты. Они прибегают к различным ухищрениям – от личных атак до использованию наемных троллей. Руководитель медиастудии СustomLub Роман Сулима выделил восемь типов троллей и рассказал, как им противодействовать.
Псевдоэксперт
Человек или бот, который всегда говорит «правду». Их основная добыча – аккаунты ресторанов, автомобильных компаний, перевозчиков.
Противодействие: использование в споре конкретных фактов. Если тролль в чем-либо обвиняет фирму, нужно спросить, откуда у него такая информация.
Ослепленный справедливостью
Человек или бот, который враждебно воспринимает любую отличную от его мысль. Даже если она уместна и правдива. Он невежлив и резок, всегда нарушает правила.
Противодействие: блокировка из-за нарушения правил сообщества. Эти люди будут вредить вашему бизнесу до тех пор, пока вы с ними не разберетесь.
Юморист
Любимый персонаж зрителей нашего условного театра. Он всегда собирает предпочтения и комментарии. Преимущественно администратор такой страницы не робот, а человек, который любит высмеивать. Люди, бессмысленно тратящие время в социальных сетях, только и ждут этого тролля.
Противодействие: шутки в ответ. Таких персонажей можно погасить. Когда они понимают, что их переюморили, то исчезают.
Мститель
Реальный человек, который имеет личные претензии к компании или к конкретному ее представителю. В моей практике часто оказывалось, что это человек, который под другим именем оскорблял организацию. Сначала он притворяется добрым. Его задача – отомстить вам или вашему бизнесу.
Противодействие: выяснить проблему. Если вы будете делать это, к примеру, в личных сообщениях, этот тролль точно опубликует отрывки переписки. С ним надо быть осторожным и следить за своими словами. В случае, когда «мститель» коммуницирует, его также следует заставить нарушить правила сообщества и заблокировать.
Неадекваты
Используют ругательства, прямолинейны, никогда не принимают мысли оппонента. Поэтому их легко определить, и они сразу оказываются в черном списке.
Противодействие: если на этого тролля никто не реагирует, то лучше его игнорировать. Его посты сразу можно удалять. Впрочем, обращайте внимание, кто "лайкнул" такое сообщение. Список сторонников подобного негатива в отношении вас может понадобится в будущем.
Пьяный неадекват
Его особенность – пребывание под воздействием напитка.
Противодействие: обезвредить его до момента трезвости.
Гном
Зануда. Простой и спокойный персонаж, который ставит скучные вопросы. Утомляет своей посредственностью. С ним невозможно спокойно общаться, ведь он выжимает из вас гнев по капле.
Противодействие: постепенное сокращение сообщений. Когда тролль оставляет комментарий, уменьшайте в вашем ответе количество слов. Например, он написал пять слов, а вы ему – четыре, пока не напишете одно.
Блондинки
Неуверенные в себе люди, которые притворяются глупыми. Их цель – поставить вопрос, ответ на который будет выгоден конкуренту. Обычно они «работают» в ресторанном бизнесе.
Противодействие: удалять за нарушение прав сообщества, в частности, флуд.