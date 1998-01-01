«Воля-Кабель» делает первые шаги в кинематографе

По данным портала ЛІГА.net, снято 6 серий ситкома, длительностью по 25 минут. Стоимость сериала – $11 тыс. за серию или $450 за минуту. Совсем небольшая сумма как для ситкома, но не будем забывать, что для «Воли-Кабель» это пока что проба пера в создании собственного контента. Посмотреть «Волею випадку» можно будет на YouTube и одном из телеканалов группы Cine+ .

Напомним, что 27 сентября на телеканале CBS выйдет 11 сезон обновленного мультикамерного ситкома «Мерфи Браун» о ведущей новостей вымышленного шоу FYI. Последняя серия старого образца вышла в эфир еще в 1998 году.