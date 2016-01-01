«Воля» покажет на своих каналах самые кассовые фильмы Disney

Один из крупнейших украинских провайдеров «Воля» покажет на собственных телеканалах Cine+ самые кассовые фильмы киностудии Disney, ставшей лидером мирового проката, сообщает пресс-служба компании.
"Лучшие топовые продукты Disney зрители «Воля» смогут смотреть на каналах ВОЛЯ CINE+SD/HD на Рождество в Disney Day", - уточняют в компании. По словам директора по маркетингу «Воли» Виктории Цомаи, в Украине растет спрос на качественный развлекательный контент.
Среди этих лент - мультфильм «Холодное сердце» по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена. Его персонажи, в отличие от других проектов, создавались при помощи компьютерной анимации. Анимация стала самой кассовой в истории Disney, сборы превысили миллиардную отметку.
Кроме того, телезрители смогут увидеть мультфильм о Белоснежке, «Рапунцель: Запутанная история», фильм «Хроники Нарнии», праздничный блокбастер «Рождественская история» с Джимом Керри в главной роли.
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