«Воля» открывает доступ к новой коллекции легальных фильмов и передач

Провайдер кабельного телевидения и интернета «Воля» включила в свои пакеты услугу Filmbox On Demand медиахолдинга SPI International/FILMBOX, который является одним из крупнейших агрегаторов контента Ultra HD в мире и предлагает пользователям легальный контент от мировых производителей.

Как сообщает пресс-служба украинской компании, теперь ее абонентам открывается доступ к огромной коллекции лицензионных фильмов от классических до арт-хауса, а также к тематическим передачам, программам и видео.

"Мы рады, что с запуском Filmbox On Demand для зрителей «Воли» в Украине мы вывели наше предложение за пределы традиционных линейных каналов", – говорит директор по дистрибуции Украины Мурат Муратоглу.

По словам же маркетинг-директора компании «Воли» Виктории Цомаи, сотрудничество с SPI International является важным шагом для оператора в рамках его работы по созданию рынка легального контента в Украине.

Среди 300 фильмов, которые пользователи могут посмотреть на Filmbox On Demand, – в частности, триллер «Петля времени» с Брюсом Уиллисом, «Нью-Йорк, я люблю тебя», комедия «Повар на колесах» и др. Также зрителям будет доступно более 200 тематических передач. Контент будет обновляться каждый месяц.

Напомним, по информации LIGA.net, «Воля» в ближайшее время может сменить владельцев. Покупателем провайдера может выступить структура, за которой стоят экс-глава Администрации президента и экс-владелец медиахолдинга UMH Борис Ложкин и экс-министр инфраструктуры Андрей Пивоварский.