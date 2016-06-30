«Воля» на четыре дня открыла доступ почти ко всем телеканалам

Компания «Воля» с 14 по 18 апреля открывает зрителям доступ практически ко всем телеканалам. Не коснется это каналов «Футбол 1 HD», «Футбол 2 HD» и каналов дополнительного пакета «Ночной», а также библиотеки «Воля Cinema», сообщает пресс-служба провайдера.

Как отмечают в компании, в рамках весеннего промо-просмотра абоненты компании получат возможность увидеть яркие и нашумевшие киноленты последних лет в лучшем качестве. "Мы сотрудничаем с лучшими мировыми производителями контента, чтобы предоставлять зрителям самый широкий выбор актуальных ТВ и кино-новинок. Мы уверены, что каждый сможет найти что-то на свой вкус и отлично провести время в кругу родных и друзей", – говорит директор по маркетингу «Воли» Виктория Цомая.

Для того чтобы получить промо-доступ к телеканалам, пользователем необходимо перенастроить свой тюнер. О том, как это сделать, здесь.

Напомним, в феврале «Воля» назначила ответственной по развитию отношений с телеканалами Лилию Савич. А направление внешних связей компании возглавил Константин Грицак.

Фото: Msl.ua