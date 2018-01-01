VOD-платформа 1+1 video отпраздновала годовщину

Онлайн-сервис 1+1 video предоставляет доступ к контенту каналов самой медиагруппы 1+1 (1+1, 2+2, ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС, «Бигуди», УНІАН ТБ и 1+1 International), а также к контенту пяти партнеров-вещателей (ZIK, «UA: Первый», «Громадське ТБ», «24 канал» и «8 канал»).

На сайте каналов медиагруппы и партнеров интегрирован специальный плеер 1+1 video. За год суммарное количество просмотров видео ресурса составляет 174 миллиона.

«С момента перезапуска VOD-платформы наша команда достаточно тщательно отслеживала тенденции и поведение пользователей. Мы много экспериментировали и внедряли новые инициативы, особенно в направлении Data Science. В планах обогащать платформу data-based инструментами для того, чтобы не только вовремя предлагать необходимый контент отдельному зрителю, а и предвидеть его последующие действия. Вместе с тем, другие инициативы оказались менее востребованными. Конечно, такое глубокое изучение зрителя позволит увеличить эффективность рекламных кампаний и позволит рекламодателям строить полноценную коммуникацию с каждым отдельным зрителем, от построения знания к осуществлению желаемого действия», – рассказывает Артём Лёзин, руководитель 1+1 video.

В библиотеке 1+1 video, которая постоянно пополняется, сейчас 528 проектов, включая фильмы, сериалы и программы. Ресурс насчитывает более 20 000 часов видео в HD-качестве. Видеофайлы доступны к просмотру с любых устройств. По данным самого ресурса, 53,4% зрителей смотрели контент с персональных компьютеров, 38,2% – с мобильных устройств и 8,4% – с планшетов.