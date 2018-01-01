Внутренние перестановки и свежие кадры: чего ждать от радио НВ в осеннем сезоне

Популярное шоу «Новий ранок» будет выходить на НВ с понедельника по пятницу в 07:00 – 10:00. Его ведущими станут Олег Билецкий и присоединившийся к команде «Радио НВ» Павел Новиков, который был главным режиссером «Нового канала», работал на BBC и «Радио Свобода».

Сашко Положинский, который ранее вел утренние эфиры с Билецким, станет ведущим авторской музыкальной программы «Звуки Про» (в эфире каждый четверг в 21:00). Гостем первого выпуска передачи станет лидер группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк.

В вечернем эфире Дмитрий Тузов, ведущий первого сезона «Нового дня» будет вести шоу «Новий вечiр» вместо Татьяны Даниленко. Даниленко, в свою очередь, станет ведущей пятничной программы «Пiдсумки тижня» (в эфире с 17:00 до 19:00).

В дневном эфире появится новая программа «Має слово» с ведущим Юрием Мацарским. Он будет обсуждать с известными журналистами и лидерами мнений главные события в стране и в мире . Соведущим Мацарского в авторской программе «Справа двох» будет журналист Аркадий Бабченко (в эфире каждый понедельник, 21:00 – 22:00).

«Первые полгода работы станции показали нам чего хочет слушатель, – говорит главный редактор «Радио НВ» Валерий Калныш. – Например, он хочет не только слушать, но и говорить. Поэтому мы добавим больше интерактива. Очевидно, что с началом предвыборного сезона, больше внимания мы уделим политике. Станет больше программ, посвященных экономике, авторских передач, аналитических. Неизменным останется постоянное информирование нашего слушателя – новости каждые 20 минут».