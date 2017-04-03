Вместо закрытого онлайн-кинотеатра FS.TO появился FS.life

Закрытый киберполицией в ноябре 2016 года онлайн-кинотеатр FS.TO перезапустился на домене FS.life, сообщает AIN.UA.

Как пишет издание, сообщения о перезапуске ресурса можно найти в его неофициальной группе в соцсети «ВКонтакте», которая не имеет прямого отношения к администрации FS.TO. Официального подтверждения от администрации FS пока не удалось получить.

Вместе с тем косвенным подтверждением того, что это именно перезапуск, является факт поддержки старых учетных записей пользователей. В них сохранена история просмотров. Кроме того, ресурс на новом домене выглядит идентично с оригинальным FS.TO.

FS.life обновляется, и с 30 марта по 1 апреля на него заливался новый контент. Рекламы на сайте пока нет.

Напомним, 15 ноября прошлого года киберполиция прекратила работу группы онлайн-кинотеатров FS, куда входили fs.to, fs.ua, brb.to и cxz.to. Подробнее о закрытии ресурса в нашем материале.

Вскоре о прекращении своей работы заявили и другие популярные онлайн-сервисы Ex.ua и Torrents.Net.UA.

Фото: «Телекритика»