Вместе с Гончаровой утреннее шоу на «UA:Першом» ведут Антон Середа и Даниил Дорошенко

Напомним, в июле телерадиокомпания «Эра», канал «Эра» которой с 2001 года вещал параллельно с «UA:Першим» ежедневно в течение более пяти часов (с 6:00 до 9:00 и с 23:00 до 1:20)), отказалась от лицензии на аналоговое вещание в пользу общественного вещателя. Вместо этого «Эра медиа» получила возможность выходить в эфире «UA:Першого» с 6:30 до 09:30 с утренней развлекательно-информационной программой.

В ноябре Татьяна Гончарова рассказала, что будет вести на «UA:Першом» утреннюю программу «Доброе утро, Украина!», однако имена своих соведущих она раскрывать отказалась. По ее словам, цель программы – изменить стиль мышления зрителя, сформировать гражданскую позицию рядового украинца: "Нам никто ничего не должен, возьми и сделай сам, а мы только подскажем как".

Фото: Facebook Антона Середы