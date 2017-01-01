Вместе с Гончаровой утреннее шоу на «UA:Першом» ведут Антон Середа и Даниил Дорошенко

Сегодня на телеканале «UA:Перший» стартовала утренняя программа «Доброе утро, Украина!». Она будет выходить ежедневно с 6:30 до 9:30.
Ведущими утреннего шоу стали теле-и радиоведущая Татьяна Гончарова, телеведущий Антон Середа и актер Даниил Дорошенко.
Напомним, в июле телерадиокомпания «Эра», канал «Эра» которой с 2001 года вещал параллельно с «UA:Першим» ежедневно в течение более пяти часов (с 6:00 до 9:00 и с 23:00 до 1:20)), отказалась от лицензии на аналоговое вещание в пользу общественного вещателя. Вместо этого «Эра медиа» получила возможность выходить в эфире «UA:Першого» с 6:30 до 09:30 с утренней развлекательно-информационной программой.
В ноябре Татьяна Гончарова рассказала, что будет вести на «UA:Першом» утреннюю программу «Доброе утро, Украина!», однако имена своих соведущих она раскрывать отказалась. По ее словам, цель программы – изменить стиль мышления зрителя, сформировать гражданскую позицию рядового украинца: "Нам никто ничего не должен, возьми и сделай сам, а мы только подскажем как".
Фото: Facebook Антона Середы
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