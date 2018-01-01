Власти все же урезали финансирование «Общественного» наполовину

В законе о государственном бюджете на следующий год, который Верховная Рада приняла накануне вечером во втором чтении, финансирование Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) уменьшено наполовину от необходимой суммы.

Таким образом, власти собираются профинансировать общественное вещание в 2017-м на сумму 776 млн грн, тогда как, согласно законодательству, она должна составить 1,442 млрд грн.

По словам cекретаря наблюдательного совета НОТУ Вадима Миского, изначально в проект госбюджета и были заложены 776 млн грн, но после его доработки правительством сумма была увеличена до 990 млн грн. Однако в день рассмотрения проекта народными депутатами парламентский комитет по вопросам бюджета подготовил письмо-заключение со своими предложениями, предусматривающими, в частности, уменьшение расходов на «Общественное» снова до 776 млн грн.

"Сказать, что это недофинансирование – не сказать ничего. Это покушение на убийство реформы. Впрочем не надейтесь, нас этим не убьешь, ведь общественное вещание – это прежде всего идея, которую воплощает очень идейная команда. Поэтому после испытаний будем только сильнее", – отметил Миский.

Глава правления НОТУ Зураб Аласания считает эти действия властей финансовой атакой.

"Да, НОТУ пока не столь на острие общественного внимания. Да, каналы НОТУ вещают не громко и не скандально. Да, важность реформы старой системы государственного, которая продвигается медленно, но верно – не столь очевидна стране сейчас. И даже понимания необходимости существования общественного вещателя в стране пока нет ни у «элиты», ни у граждан.Но реформа не может и не должна быть остановлена.И не будет", – подчеркивает он.