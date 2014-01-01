Власти Китая прессуют кинозвезд за «инь-ян»-контракты

Дело в том, что в сентябре 2017 года в Китае было принято руководство по максимальным зарплатам для актеров (например, звезды сериалов могут зарабатывать не более $145 тыс. за одну серию, и не более $7,25 млн за сезон). Ряд китайских поп-звезд, предположительно, получили гораздо большие суммы, и теперь власти требуют от каждого нарушителя вернуть до $13 млн.

Кроме того, ведется расследование об уклонении многих местных актеров от уплаты налогов: по данным китайской прессы, в «инквизиторском» списке властей – порядка 200 человек. Например, самой популярной актрисе Китая Фань Финбин, снявшейся в фильме «Люди Икс: Дни минувшего будущего» (2014), грозит ряд штрафов на общую сумму до $129 млн. Интересно, что «инь-ян»-контракты разоблачил ведущий популярного ток-шоу Цуй Юнюань. Впоследствии он принес Финбин свои извинения, но охота на ведьм уже началась.