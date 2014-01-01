Власти Китая прессуют кинозвезд за «инь-ян»-контракты

Так в стране прозвали ситуацию, когда с актерами заключают два контракта – что-то вроде белой и черной бухгалтерии.
Дело в том, что в сентябре 2017 года в Китае было принято руководство по максимальным зарплатам для актеров (например, звезды сериалов могут зарабатывать не более $145 тыс. за одну серию, и не более $7,25 млн за сезон). Ряд китайских поп-звезд, предположительно, получили гораздо большие суммы, и теперь власти требуют от каждого нарушителя вернуть до $13 млн.
Кроме того, ведется расследование об уклонении многих местных актеров от уплаты налогов: по данным китайской прессы, в «инквизиторском» списке властей – порядка 200 человек. Например, самой популярной актрисе Китая Фань Финбин, снявшейся в фильме «Люди Икс: Дни минувшего будущего» (2014), грозит ряд штрафов на общую сумму до $129 млн. Интересно, что «инь-ян»-контракты разоблачил ведущий популярного ток-шоу Цуй Юнюань. Впоследствии он принес Финбин свои извинения, но охота на ведьм уже началась.
Однако финансовые разбирательства – не единственная пертурбация, которую можно наблюдать на китайском рынке. В сентябре стало известно, что власти Поднебесной намерены уменьшить присутствие зарубежной продукции, в том числе голливудской, на национальном телевидении. Согласно новым правилам, в Китае введут запрет на трансляцию зарубежных телешоу в прайм-тайм, а также ограничат объем импортного контента на китайских видеоплатформах. Количество некитайского контента в эфире будет ограничено до 30%. А незадолго до того самый дорогой китайский фильм провалился в прокате. (Судя по промокадрам с длинноволосой блондинкой и ее плечистым кхалом, создатели фильма «Асура» хотели заработать на успехе «Игры престолов», но что-то пошло не так.)