Власти хотят дофинансировать «Общественное» по мере работы в 2018-м

Национальная общественная телерадиокомпания (НОТУ) будет дофинансироваться в 2018 году по мере работы. Как сообщил в своем Facebook руководитель секретариата Реанимационного пакета реформ Артем Миргородский, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Кроме того, глава Кабмина отметил, что более 700 млн грн на общественное вещание – немаленькая сумма.

"На встрече с премьер-министром подняли вопрос недофинансирования общественного вещания. Премьер ответил, что этот вопрос требует привлечения комитета (тонкий намек на причину), что более 700 млн это и так уже немало, будут дофинансировать по мере работы и есть возможность дофинансировать из средств Чемпионата мира", – написал Миргородский.