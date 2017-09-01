Власти хотят дофинансировать «Общественное» по мере работы в 2018-м

Национальная общественная телерадиокомпания (НОТУ) будет дофинансироваться в 2018 году по мере работы. Как сообщил в своем Facebook руководитель секретариата Реанимационного пакета реформ Артем Миргородский, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
Кроме того, глава Кабмина отметил, что более 700 млн грн на общественное вещание – немаленькая сумма.
"На встрече с премьер-министром подняли вопрос недофинансирования общественного вещания. Премьер ответил, что этот вопрос требует привлечения комитета (тонкий намек на причину), что более 700 млн это и так уже немало, будут дофинансировать по мере работы и есть возможность дофинансировать из средств Чемпионата мира", – написал Миргородский.
Вместе с тем генеральный продюсер «Українського радіо» Дмитрий Хоркин уже сообщил, что в случае недофинансирования НОТУ может поставить под угрозу вещание на оккупированные территории Донбасса и Крыма. "Да, мы не сможем оплатить энергозатратные средневолновые передатчики и давать незаангажированную проукраинскую позицию гражданам, проживающим под оккупацией. В связи с недофинансированием, мы вынуждены будем, и по всей Украине в целом, сократить объемы вещания", – пояснил он.
Профинансировать в полном объеме общественное вещание в Украине украинские власти призывает и Европейский вещательный союз (ЕВС). "Внезапное падение уровня финансирования подорвет важный процесс реформ «Общественного», которые НОТУ проводит, поскольку взяла на себя обязательства действовать как независимый и стабильный общественный вещатель", – сказал глава ЕВС Ноэль Керран.
Напомним, в проекте госбюджета-2018 для НОТУ предусмотрено лишь чуть более 776,5 млн грн, а не 1,5 млрд грн, предусмотренных законодательством.
Фото: kmu.gov.ua
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