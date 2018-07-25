Все, что нужно знать о новом сезоне проекта «Танці з зірками»

Год назад телеканал «1+1» совершил невероятное. Всего за пару месяцев и с минимальным, как для проекта такого масштаба, бюджетом канал решил вернуть на экраны легендарные «Танці з зірками». И, кажется, не прогадал.

26 августа в 21:00 на телеканале «1+1» состоится грандиозная премьера нового сезона «Танців з зірками». Судя по кампании, которую запустил телеканал еще в начале лета, масштабность проекта не будет уступать прошлогодней версии шоу. Да и звездный состав «Танців з зірками» в этом году, честно говоря, впечатляет. Конечно же, рейтингов ради, авторы главного танцевального шоу страны самые пикантные подробности программы хранят за семью замками. Но «Телекритике» удалось узнать то, о чем вы точно еще не знаете.

Кастинг «Танців з зірками» этого года Фото: «1+1»

Кто создает звездам ролики #танціззіркамиchallenge, как в проект попадают звезды и танцоры, а также – в какой стране танцует наибольшее количество танцоров со славянскими корнями? На эти вопросы ответил креативный продюсер «Танці з зірками» Владимир Завадюк.

Вечное возвращение

Идея вернуть танцы со звездами на украинские экраны появилась еще несколько лет назад. Сложно сказать, почему проект не вернулся на ТВ тогда. Были большие риски, мало ресурсов и много сомнений. Постепенно наши колебания стали проходить, а к 2017-му развеялись вовсе. Тогда мы и решили, что проекту быть.

Ведущие прошлогоднего сезона — Тина Кароль и Юрий Горбунов Фото: «1+1»

Если говорить о международном медиарынке, то в течение последних двух лет многие страны также вернули на экраны свои адаптации «Танців». Так что, наверное, это можно назвать таким себе коллективным reload (перезагрузка). Самую важную роль в решении вернуть проект на экраны, кстати, сыграло то, что мы на «1+1» с ностальгией вспоминали успех и эффект, который произвел на страну проект 10 лет назад. Танец финалистов «Танців з зірками» 2006 года Владимира Зеленского и Алены Шоптенко:

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Прошлогодний сезон получился настолько успешным, что в этом году в рамках Creative Exchange в Лондоне нас впервые попросили сделать презентацию украинской версии проекта перед другими странами, которые также адаптировали британский формат Strictly Come Dancing. «1+1» получил награду за самую неожиданную пару и номер, который исполнили Оля Полякова и Степан Мисюрка в образах Мэрилин Монро и Дональда Трампа.

Владимир Завадюк Фото: Ната Боровик

Успех украинской версии «Танців» можно, кстати, проиллюстрировать тем, что, вдохновившись нашими номерами, во Франции один в один воссоздали несколько наших постановок. Это, к примеру, танец контемпорариАхтема Сеитаблаеваи Алены Шоптенко под песню Джамалы «Заплуталась», контемп Натальи Могилевской и Игоря Кузьменко под Sia «Chandelier», а также номер в стиле сериала «Игра престолов» Нади Дорофеевой и Жени Кота. Как вам? Помните, как выглядела Надя Дорофеева в образе матери драконов?

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О признании

Успех перезапуска «Танців з зірками» отметили и в Украине. В целом мы получили пять наград «Телетриумф», среди которых – награда за лучшее развлекательное форматное шоу и продюсерскую группу.

Это лишь часть «Телетриумфов», которые получил проект в этом году Фото: Ната Боровик

Хотел бы назвать людей, благодаря которым нам удалось стать лучшими в прошлогоднем осеннем телесезоне. Это в первую очередь [генеральный директор 1+1 media] Александр Ткаченко, который был генератором идеи возвращения, генеральный продюсер 1+1 Production Вика Баранова, главный продюсер развлекательных программ на «1+1» Ольга Слисаренко, которая годами верила в проект «Танці з зірками», а также исполнительный продюсер проекта Марина Грицуляк.

Помимо «Танців з зірками» Владимир также является креативным продюсером «Голосу країни» и «Голосу. Діти» Фото: Ната Боровик

Юрий Горбунов– как лучший ведущий развлекательного шоу и главный стилист «1+1» Ольга Слонь – за лучшие костюмы. Был отмечен наградой и наш режиссер прямого эфира Андрей Музыка, который работал в команде с режиссерами-постановщиками Натальей Ровенской и Натальей Лысенковой. Также «Телетриумф» в этом году заслужено получил– как лучший ведущий развлекательного шоу и главный стилист «1+1»– за лучшие костюмы. Был отмечен наградой и наш режиссер прямого эфира, который работал в команде с режиссерами-постановщиками

Об особенностях нового сезона

Прошлогодний сезон у нас прошел под лозунгом «возвращение легенды», и, кстати, каждый трактовал этот слоган по-своему. Для кого-то легенда – это возвращение проекта на экраны, а для кого-то это означало возвращение Натальи Могилевской на паркет.

Как мы помним, Наталья Могилевская завоевала победу на проекте с третьего раза Фото: «1+1»

В этом году мы провели небольшой опрос и поняли, что зрители хотят больше танцев в эфире. Отталкиваясь от этого, мы и будем планировать наши выпуски. Как вы уже знаете, в этом сезоне пар будет 14, а, соответственно, будет больше прямых эфиров, танцевальных номеров и больше звезд.

Из особенностей этого сезона: я считаю, что мы провели самый уникальный кастинг, который вообще организовывался на украинском телевидении. Нам удалось собрать таких участников проекта и таких разноплановых звезд, среди которых каждый зритель «Танців з зірками» найдет своего фаворита. Кстати, кастингом сезона занималась стар-менеджер Майя Двалишвили. Да, это было нелегко и не быстро, но мы справились.

О профессиональных танцорах

Некоторые участники кастинга «Танців з зірками» Фото: «1+1»

В этом году мы также впервые сделали для танцоров открытый кастинг. Это, опять же, наше украинское ноу-хау, поскольку многие страны отказываются от подобного формата и выбирают так сказать «своих».

На кастинге танцоров было не меньше 500 человек Фото: «1+1»

Но мы понимали, что у нас в стране есть много талантливых танцоров, которым мы хотели дать шанс самовыразиться. Поэтому провели этим летом открытые кастинги на ВДНХ и таким путем получили несколько очень крутых танцоров, с которыми вы познакомитесь уже в скором времени.

Та самая легендарная американская звезда

Моя любимая адаптация формата, наверное, – Dancing with the Stars USA. Потому что в ней танцует большое количество танцоров со славянскими корнями. Я пересмотрел все 27 сезонов американского проекта и однажды подумал, а почему бы этим танцорам не станцевать впервые у себя на родине? Дело оставалось за малым – решить, кого мы хотим пригласить на паркет «Танців з зірками».

Дмитрий Чаплин – один из хореографов-постановщиков американской версии So You Think You Can Dance, а также один из номинантов «Эмми» за «Выдающуюся хореографию» _

Пока мы думали, совершенно случайно на нашего кастинг-менеджера Екатерину вышел агент Дмитрия Чаплина. Как оказалось, танцор давно хотел заявить о себе на «землі своїх пращурів». Так спустя полгода переговоров в нашем проекте появилась первая звезда мирового уровня.

Владимир Завадюк Фото: Ната Боровик

Немногим позже, кстати, мы получили от форматчика предложение, чтобы у нас танцевала украинская девушка, которая танцует в ирландской версии «Танців з зірками». Но, к сожалению, у нас уже был закрыт кастинг, поэтому, надеемся, еще будет возможность познакомить с ней зрителей в будущем.

Закулисье #танціззіркамиchallenge

Идея #танціззіркамиchallenge принадлежит пресс-службе «1+1». Мы придумали это еще в прошлом году, вдохновившись разнообразными флешмобами, которые тогда массово распространялись в Instagram. Но если в прошлом году наши звезды преимущественно снимали ролики на телефоны или другие гаджеты, то в этом году это была просто борьба за креатив. (Смеется.)

Публикация от Игорь (@lastochkin_igor) 25 Июл 2018 в 3:05 PDT

Вот так Игорь Ласточкин пригласил Славу Каминскую на танец. И вот что ответила певица:

Публикация от Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 27 Июл 2018 в 4:30 PDT

Важно то, что сценарии своих роликов звезды пишут самостоятельно, а мы поддерживаем их в креативе.

О самой сложной съемке на проекте

Если приоткрыть секреты нового сезона «Танців з зірками», то в этом сезоне съемку номера opening со звездами мы планируем провести на разных живописных локациях нашего города и совмещать танцы под открытым небом и танцы в павильоне. По формату это будет чем-то напоминать #танціззіркамиchallenge. Вот только если в роликах звезды словесно передают эстафету, то в проекте это будет происходить с помощью дискобола, который является символом нашего шоу.

Во время прямых эфиров площадку может обслуживать более 500 человек. Вот лишь часть команды проекта «Танці з зірками» Фото: Ната Боровик

Это будет очень сложная технически съемка, она будет состоять из двух частей. Первую часть мы снимем заранее в Киеве. Пока не скажу, где именно это будет происходить. Вторая часть съемки пройдет в павильоне, где, собственно говоря, мы и откроем наше шоу.

Алена Шоптенко – главный хореограф этого сезона Фото: Ната Боровик

Секреты на десерт

Пока на проекте осталось три главных секрета, которые я принципиально не хочу разглашать до первого прямого эфира. Кто станет ведущим балкона, и будет ли это одна звезда или несколько, как в прошлом году, – вот вам первый секрет.

Владимир Завадюк Фото: Ната Боровик

Второй секрет заключается в том, что в новом сезоне мы планируем возвращать на паркет самые легендарные пары проекта. Но пока, как вы уже поняли, я не могу сказать, кто это будет. Также, забегая наперед, скажу, что в этом году будет больше тем эфиров. Одна из которых – в формате, который часто используют в международных адаптациях, – The Most Memorable Year («Самый запоминающийся год»). В нем знаменитости будут посвящать танцы важным для них людям, о которых мы, зрители, не знали ранее, либо посвящать свое выступление событиям, изменившим их жизнь.

Владимир Завадюк Фото: Ната Боровик