ТЕЛЕКРИТИКА

Владимир Тимофийчук займется журналистскими расследованиями на канале «Украина»

Бизнес
Журналист Владимир Тимофийчук теперь работает обозревателем на телеканале «Украина». Об этом он сообщил в своем Facebook.

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Из комментариев под постом ясно, что речь идет о новом проекте журналистских расследований телеканала.

«Телекритике» Владимир Тимофийчук сообщил, что редакция проекта пока воздерживается от разглашения каких-либо подробностей. "Это новый продукт канала, который, уверен, получит положительную оценку зрителя, ведь над программой работают профессионалы", – отметил лишь он.

Напомним, ранее журналист сообщил, что уволился с телеканала «2+2» в связи с закрытием расследовательского проекта «Люстратор 7.62», в котором он работал на протяжении трех лет.

Фото: Facebook Владимира Тимофийчука

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