Владимир Тимофийчук уволился с канала «2+2»

В комментарии «Телекритике» журналист уточнил, что принял такое решение в связи с закрытием проекта «Люстратор». "Пропадать с экрана не собираюсь. Получил приглашение к сотрудничеству от одного ведущего телеканала. Скоро поделюсь этой новостью", – добавил он.

Напомним, последний выпуск «Люстратора» вышел в конце мая. До работы на «2+2» Владимир Тимофийчук был журналистом и ведущим на канале «UA:Перший».

Фото: Facebook Владимира Тимофийчука