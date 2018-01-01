Владимир Тимофийчук уволился с канала «2+2»

Журналист программы «Люстратор 7.62» на телеканале «2+2» Владимир Тимофийчук сообщил о своем увольнении.
"Это были безумные три года. Иду с чувством благодарности всей команде «Люстратора 7.62.» и коллективу «2+2»", – написал он в своем Facebook.
В комментарии «Телекритике» журналист уточнил, что принял такое решение в связи с закрытием проекта «Люстратор». "Пропадать с экрана не собираюсь. Получил приглашение к сотрудничеству от одного ведущего телеканала. Скоро поделюсь этой новостью", – добавил он.
Напомним, последний выпуск «Люстратора» вышел в конце мая. До работы на «2+2» Владимир Тимофийчук был журналистом и ведущим на канале «UA:Перший».