ТЕЛЕКРИТИКА

Владимир Тимофийчук уволился с канала «2+2»

Бизнес

Журналист программы «Люстратор 7.62» на телеканале «2+2» Владимир Тимофийчук сообщил о своем увольнении.

"Это были безумные три года. Иду с чувством благодарности всей команде «Люстратора 7.62.» и коллективу «2+2»", – написал он в своем Facebook.

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В комментарии «Телекритике» журналист уточнил, что принял такое решение в связи с закрытием проекта «Люстратор». "Пропадать с экрана не собираюсь. Получил приглашение к сотрудничеству от одного ведущего телеканала. Скоро поделюсь этой новостью", – добавил он.

Напомним, последний выпуск «Люстратора» вышел в конце мая. До работы на «2+2» Владимир Тимофийчук был журналистом и ведущим на канале «UA:Перший».

Фото: Facebook Владимира Тимофийчука

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