Владимир Остапчук уходит из программы «Утро с Украиной»

Телеведущий Владимир Остапчук больше не будет вести программу «Утро с Украиной» на телеканале «Украина», сообщает пресс-служба канала.

Остапчук присоединился к команде «Утро с Украиной» в начале 2016 года. За это время он провел около 150 прямых эфиров.

Вчера канал «Украина» сообщал, что с 20 марта к ведущим программы присоединится телеведущая Ирина Волкова.

Напомним, организаторы Евровидения 2017 определились с ведущими. Впервые в истории конкурса ими стали трое мужчин - Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко.