Владимир Остапчук проедется по небольшим населенным пунктам Украины

Владимир Остапчук только что окончил съемки нового кулинарного шоу «Король десертов» и уже отправился в путешествие по Украине с командой проекта «Инспектор. Города».

На этот раз Остапчуку придется проинспектировать шесть сравнительно небольших украинских населенных пунктов. По мнению ведущего, у маленьких украинских городов такой же потенциал, как и у мегаполисов.

«Я мечтаю о том, чтобы в Украине внутренний туризм был настолько же развит, как в Европе или Канаде, например. Среди канадцев считается престижным путешествовать по своей стране, они знают все привлекательные уголки и туристические точки, в которых стоит побывать. У нас же украинцы воспринимают скептически отдых на черноморском побережье или в Карпатах, хотя все природные ресурсы для развития внутреннего туризма в нашей стране есть», – комментирует Владимир.