Владимир Остапчук проедется по небольшим населенным пунктам Украины

«1+1» начал съемки нового сезона программы «Инспектор. Города» с ведущим Владимиром Остапчуком. В этот раз команда проекта будет оценивать комфорт и уровень жизни не городов-миллионников, а маленьких населенных пунктов.
Владимир Остапчук только что окончил съемки нового кулинарного шоу «Король десертов» и уже отправился в путешествие по Украине с командой проекта «Инспектор. Города».
На этот раз Остапчуку придется проинспектировать шесть сравнительно небольших украинских населенных пунктов. По мнению ведущего, у маленьких украинских городов такой же потенциал, как и у мегаполисов.
«Я мечтаю о том, чтобы в Украине внутренний туризм был настолько же развит, как в Европе или Канаде, например. Среди канадцев считается престижным путешествовать по своей стране, они знают все привлекательные уголки и туристические точки, в которых стоит побывать. У нас же украинцы воспринимают скептически отдых на черноморском побережье или в Карпатах, хотя все природные ресурсы для развития внутреннего туризма в нашей стране есть», – комментирует Владимир.
Как и в прошлом сезоне, инспектор оценит город по таким критериям, как питание, медицина, образование, безопасность, элита и сфера услуг. Большую роль здесь сыграет дружелюбие жителей и уровень комфорта города для туристов.
Как и прежде, проинспектированные места получат таблички «Гордость города» или «Позор города», а через месяц съемочная группа проекта «Инспектор. Города» повторно проверит организации и учреждения, получившие таблички «Позор города», и даст им шанс стать «Гордостью города».
Помимо прочего в новом сезоне «Инспектора» будут расследованы резонансные истории и происшествия, которые происходили в населенных пунктах, куда отправилась команда проекта. Названия населенных пунктов, которые попадут в программу, пока держатся в секрете.