ТЕЛЕКРИТИКА

Владимир Макеенко стал одним из владельцев «Тониса»

Бизнес

Бывший председатель Киевской городской госадминистрации Владимир Макеенко владеет 9,5% телеканала «Тонис».Соответствующие изменения внесены в структуру собственности вещателя.

Так, согласно информации в Едином государственном реестре юридических лиц, теперь у канала четыре владельца: кроме доли Макеенко, 80% - у самого «Тониса», 10% - у генерального директора Александра Бутко, 0,5% - его заместителя Василия Бирзула. При этом конечным бенефициаром телеканала указан Бутко.

Ранее структура собственности выглядела так: 80% - у «Тониса», 10% - у Бутко, по 2% - Бирзула и еще четырех менеджеров канала.

Напомним, в январе издание «Украинская правда» со ссылкой на свои источники сообщило, что вскоре формальным владельцем «Тониса» может стать Владимир Макеенко. По их информации, куратором этой покупки выступает соратник президента Игорь Кононенко.

Фото: Facebook Владимира Макеенко



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