Владимир Макеенко стал одним из владельцев «Тониса»

Бывший председатель Киевской городской госадминистрации Владимир Макеенко владеет 9,5% телеканала «Тонис».Соответствующие изменения внесены в структуру собственности вещателя.
Так, согласно информации в Едином государственном реестре юридических лиц, теперь у канала четыре владельца: кроме доли Макеенко, 80% - у самого «Тониса», 10% - у генерального директора Александра Бутко, 0,5% - его заместителя Василия Бирзула. При этом конечным бенефициаром телеканала указан Бутко.
Ранее структура собственности выглядела так: 80% - у «Тониса», 10% - у Бутко, по 2% - Бирзула и еще четырех менеджеров канала.
Напомним, в январе издание «Украинская правда» со ссылкой на свои источники сообщило, что вскоре формальным владельцем «Тониса» может стать Владимир Макеенко. По их информации, куратором этой покупки выступает соратник президента Игорь Кононенко.
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