Владимир Макеенко стал одним из владельцев «Тониса»

Ранее структура собственности выглядела так: 80% - у «Тониса», 10% - у Бутко, по 2% - Бирзула и еще четырех менеджеров канала.

Напомним, в январе издание «Украинская правда» со ссылкой на свои источники сообщило, что вскоре формальным владельцем «Тониса» может стать Владимир Макеенко. По их информации, куратором этой покупки выступает соратник президента Игорь Кононенко.

Фото: Facebook Владимира Макеенко