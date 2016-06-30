Влад Ряшин – о том, почему компании типа BBC не инвестируют в украинские сериалы: «Фокус»

Влад Ряшин — кино- и телепродюсер, основатель и генеральный продюсер одной из крупнейших украинских кинокомпаний Star Media. Журналу «Фокус» он рассказал о кинопроизводстве в стране и о том, почему украинской киносериальной индустрии практически нечего предложить иностранным инвесторам, о языковых законах и борьбе с пиратством.
Мы публикуем самые интересные высказывания Влада Ряшина.
Система ребейтов (возврата государством части средств, потраченных на производство фильма) уже заработала в Прибалтике, Грузии, Хорватии, Чехии, Венгрии, Словении, России, Румынии, Польше. Два года назад предложенная #КіноКраїной («Интер», «Медиа группа Украина», StarLightMedia, Star Media, Film.ua Group, студия «Квартал 95» и Госкино, объединившиеся для лоббирования законопроекта о господдержке кинематографа) программа была бы своевременным и актуальным первым шагом в нужном направлении, ступенькой, с которой можно было бы начать. Сейчас же мы сильно отстаем от конкурентов и продолжаем отставать все больше с каждым месяцем.
Украинской киносериальной индустрии сейчас практически нечего предложить иностранным инвесторам. Для эффективного привлечения инвестиций в страну нужно, чтобы работали пять факторов: политическая и экономическая стабильность, крепкая индустрия с техникой и технологией, достаточное количество кадров, говорящих на английском языке, и институциональные преференции.В Украине из пяти факторов присутствуют лишь полтора — технологическая готовность и минимальное количество владеющих английским языком профессионалов.
«Мы можем предложить до смешного низкую себестоимость продукта при неплохом качестве»
Пока в Украине не заработают хотя бы четыре фактора из пяти, BBC не зайдет сюда снимать очередной сериал масштаба «Война и мир», каким бы сильным преимуществом ни считало негласный шестой фактор — то, что мы можем предложить до смешного низкую себестоимость продукта при неплохом качестве.
Усугубляет ситуацию и то, что застраховать проект ни одна крупная страховая компания в мире не возьмется: как мне известно из опыта коллег, из пяти уровней страховых рисков Украину относят к шестому. То есть Украина — зона риска настолько выше необходимого минимума, что за нее просто не хотят браться.
За последние три года были введены запреты на российские сериалы, ограничения по тематике, появились черные списки лиц, якобы угрожающих национальной безопасности Украины. С тех пор крупнейшие телеком-провайдеры рекордными темпами, которых не наблюдалось ни в одной европейской стране, начали внедрять интернет-телевидение. Сейчас миллионы абонентов в Украине смотрят телеканалы через интернет.
Что такое интернет-телевидение? Это подписка стоимостью около $6 в месяц. Умножаем на 12 месяцев и на несколько миллионов абонентов, получаем около $250 млн в год, и это без учета трафика и того, что это еще и продажи оборудования для просмотра. Это рынок, сравнимый по объемам с рынком телевизионной рекламы, который скоро его обгонит. Только деньги от него идут «в карман» пиратов, а они не тратят ни копейки на производство того контента, который продают зрителю.
С теми немногими украинскими площадками, которые работают легально, мы говорим о минимальных гарантиях и роялти. Кроме того, наш контент легально доступен и монетизируется на платформе YouTube. На нашем канале, кстати, около 2% просмотров из США и стран Западной Европы приносят около 25% всего дохода. Украина при 40–50% просмотров дает не более 3% денег.
Я за то, чтобы на украинском телевидении было хоть 90% контента на украинском языке, если речь о локальном контенте: о новостях и шоу. Но к кино и сериалам нужен совершенно другой подход, другие критерии.
Украинские телеканалы готовы инвестировать в час телевизионного контента не более $30-35 тыс. Если же продукт рассчитан не только на украинский рынок, а на все русскоязычные рынки — РФ, Беларусь, Казахстан и Прибалтику — рентабельной окажется уже себестоимость контента в $100-200 тыс. за час. Но лишь в том случае, если продукт снимается на русском языке, — дублированный контент падает в цене на порядок. Если же говорить о праймовом контенте, с которым можно выходить на англоязычный рынок, то его себестоимость возрастает до сумм от $500 тыс. за часовой эпизод.
Исторически так сложилось, что украинский зритель привык к качественному, дорогому контенту. Сейчас принято говорить, что это плохо, но это факт, от которого никуда не денешься. Сериалы должны быть высокого качества, которое за $30 тыс. на эпизод не получишь. Включите любой национальный телеканал в любой восточноевропейской стране. В прайм-тайм там показывают новости, телешоу и американские телесериалы. В лучшем случае — одна линейка какого-то сериального продукта собственного производства, обычно недорогого.
Недавно я говорил с одним сценаристом, кстати, неплохим. Он рассказывал, что с тех пор, как приняли все запреты, его график расписан на несколько лет вперед — теперь у него заказов больше, чем он успевает писать. Я рад и за него, и за актеров, которые сейчас стали более востребованы. Но этот рост востребованности искусственный и отрицательно сказывается на качестве контента. К тому же видеть во всех проектах одни и те же лица зритель не хочет — это подтверждают рейтинги.
«Пока кинотеатральная история в Украине — не бизнес»
Кому-кому, а украинским телеканалам квоты и запреты не помогли, наоборот, сильно навредили. Если в 2001 году доля российских каналов во всех исследованиях телесмотрения (обычно там они обозначаются как «другие») составляла более 30%, к 2013 году она сократилась до 12% благодаря тому, что качество и популярность украинского телевидения росли. Начались запреты, и ситуация изменилась. В 2015 году доля «других каналов» снова выросла до 25%. Могу предположить, в 2016 году она составила еще больше.
С «Бременскими» мы вышли на 100 экранов и собрали порядка 1,7 млн грн. Для Украины это очень неплохой результат. При таком маленьком количестве экранов о какой-то доходности или хотя бы самоокупаемости полнометражного фильма говорить не приходится, снимать можно только за счет господдержки.
В Украине за последние несколько лет в прокате собрали неплохую кассу только два фильма — «8 лучших свиданий» и «Незламна». Но даже они не окупились бы только в Украине, и их авторы рассчитывали на все русскоязычные рынки. Пока кинотеатральная история в Украине — не бизнес.
Нельзя ввести запреты и не внедрить никакой системы институциональной поддержки. Вся сфера остается покалеченной, хромой на одну ногу.
С полной версией интервью можно ознакомиться на сайте издания.
Главное фото: Максим Лисовой
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