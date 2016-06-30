Влад Ряшин – о том, почему компании типа BBC не инвестируют в украинские сериалы: «Фокус»

Пока в Украине не заработают хотя бы четыре фактора из пяти, BBC не зайдет сюда снимать очередной сериал масштаба «Война и мир», каким бы сильным преимуществом ни считало негласный шестой фактор — то, что мы можем предложить до смешного низкую себестоимость продукта при неплохом качестве.

Усугубляет ситуацию и то, что застраховать проект ни одна крупная страховая компания в мире не возьмется: как мне известно из опыта коллег, из пяти уровней страховых рисков Украину относят к шестому. То есть Украина — зона риска настолько выше необходимого минимума, что за нее просто не хотят браться.

За последние три года были введены запреты на российские сериалы, ограничения по тематике, появились черные списки лиц, якобы угрожающих национальной безопасности Украины. С тех пор крупнейшие телеком-провайдеры рекордными темпами, которых не наблюдалось ни в одной европейской стране, начали внедрять интернет-телевидение. Сейчас миллионы абонентов в Украине смотрят телеканалы через интернет.

Что такое интернет-телевидение? Это подписка стоимостью около $6 в месяц. Умножаем на 12 месяцев и на несколько миллионов абонентов, получаем около $250 млн в год, и это без учета трафика и того, что это еще и продажи оборудования для просмотра. Это рынок, сравнимый по объемам с рынком телевизионной рекламы, который скоро его обгонит. Только деньги от него идут «в карман» пиратов, а они не тратят ни копейки на производство того контента, который продают зрителю.

С теми немногими украинскими площадками, которые работают легально, мы говорим о минимальных гарантиях и роялти. Кроме того, наш контент легально доступен и монетизируется на платформе YouTube. На нашем канале, кстати, около 2% просмотров из США и стран Западной Европы приносят около 25% всего дохода. Украина при 40–50% просмотров дает не более 3% денег.