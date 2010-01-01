ТЕЛЕКРИТИКА

Влад Багинский возглавил музыкальную дирекцию канала «Прямой»

Бизнес

Телеканал «Прямой» назначил руководителем своей музыкальной дирекции бывшего музыкального продюсера канала «UА.Першийо» Влада Багинского. Кроме того, он будет заниматься шоу «Кухня на колесах» и ток-шоу Снежаны Егоровой, сообщает пресс-служба телеканала.

Багинский собирается наполнять концертные программы «Прямого» таким образом, чтобы их могла смотреть вся семья, люди разных возрастов. "В этих шоу каждый что-то найдет для себя. Там будут и молодые коллективы, и мэтры… Это будет джазовая музыка, и романсы, и эстрадная музыка. Каждую субботу будем дарить зрителям новые и уже известные песни. У нас нет творческого давления – кого приглашать, а кого нет", – уточняет он.

Вместе с Багинским на «Прямой» переходит программа альтернативной музыки «Арт-клуб», которая выходила на канале «UА.Перший».

Напомним, Влад Багинский работал директором музыкальных программ на «UА.Першому» с 2010 года.

Фото: Facebook Влада Багинского

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