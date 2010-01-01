Влад Багинский возглавил музыкальную дирекцию канала «Прямой»

Телеканал «Прямой» назначил руководителем своей музыкальной дирекции бывшего музыкального продюсера канала «UА.Першийо» Влада Багинского. Кроме того, он будет заниматься шоу «Кухня на колесах» и ток-шоу Снежаны Егоровой, сообщает пресс-служба телеканала.

Багинский собирается наполнять концертные программы «Прямого» таким образом, чтобы их могла смотреть вся семья, люди разных возрастов. "В этих шоу каждый что-то найдет для себя. Там будут и молодые коллективы, и мэтры… Это будет джазовая музыка, и романсы, и эстрадная музыка. Каждую субботу будем дарить зрителям новые и уже известные песни. У нас нет творческого давления – кого приглашать, а кого нет", – уточняет он.

Вместе с Багинским на «Прямой» переходит программа альтернативной музыки «Арт-клуб», которая выходила на канале «UА.Перший».

Напомним, Влад Багинский работал директором музыкальных программ на «UА.Першому» с 2010 года.

Фото: Facebook Влада Багинского