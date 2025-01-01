«ВКонтакте» запустила счетчик просмотров постов

Разработчики соцсети «ВКонтакте» добавили счетчик просмотров записей на личных страницах пользователей и в сообществах, сообщает vc.ru.

"Новый показатель станет дополнительным источником обратной связи и мотивации для авторов контента, который подскажет, какая информация вызывает наибольший интерес среди аудитории", — поясняет руководитель веб-разработки соцсети Вадим Дорохов.

Счетчик просмотров доступен в обновленных приложениях «ВКонтакте» для Android и iOS, расположен под публикациями и виден всем пользователям. В ближайшее время он станет доступен и в веб-версии соцсети.

Кроме того, «ВКонтакте» обновила раздел «Истории» и аудиосообщения. Пользователи могут записывать или прослушивать аудиосообщения, поднеся смартфон к уху, а также перематывать сообщения, проводя пальцем по гистограмме. Также в«Историях» появилась возможность скрыть публикации некоторых пользователей, настройки приватности и возможность смотреть их на странице друзей.

Напомним, «ВКонтакте» ведет переговоры с продюсерами и телекомпаниями о создании эксклюзивного контента, который будет демонстрироваться только в соцсети.