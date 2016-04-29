«ВКонтакте» запустила приложение для онлайн-трансляций

Социальная сеть «ВКонтакте» объявила о запуске приложения для онлайн-трансляций VK Live, которая позволит пользователям и администраторам сообществ вести прямые трансляции и зарабатывать на этом, сообщает AIN.UA.

Пока доступна версия для iOS, позже будет выпущен и вариант для Android. Трансляция видео с помощью приложения будет доступна как в самом приложении, так и на личных страницах и сообществах соцсети. На первый экран приложения выводится список всех активных трансляций.

Авторы смогут зарабатывать на трансляциях с помощью подарков, которые будут высылать зрители. Фактически автор зарабатывает «голоса» — внутренняя валюта сети, которая покупается за реальные деньги и может обналичиваться через партнера сети AppsCentrum. Зрители могут покупать подарки во «ВКонтакте» и дарить их автору трансляции. Каждый раз, получая подарок, автор получает и определенное количество голосов на свой счет.

Тестирование стриминга началось с сентября. Тогда «ВКонтакте» проверяла работу сервиса на игровых стримах, транслируя крупные киберспортивные соревнования, вроде The International, The Boston Major и др.

О том, как летом в интернете была выставлена на продажу базу данных 100 миллионов пользователей «ВКонтакте», смотрите в сюжете ТСН:

Напомним, в ноябре функция прямых видеотрансляций появилась в фотосервисе Instagram. Она находится в разделе «самоуничтожающихся» публикаций Instagram Stories.

Фото: macdigger.ru