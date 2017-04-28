«ВКонтакте» запустила платную подписку и плейлисты в музыкальном разделе

Социальная сеть «ВКонтакте» впервые за 10 лет перезапустила музыкальный раздел. Обновление коснулось как веб-версии, так и мобильного приложения, сообщает Meduza.

Теперь соцсеть предлагает пользователям оформить платную подписку: за 149 рублей (около 70 грн) в месяц они смогут слушать музыку без рекламы между треками и пользоваться отдельным приложением Boom, в котором есть возможность скачивать треки для офлайн-прослушивания. Из приложения «ВКонтакте» для Android функцию кэширования песен удалили (из iOS-версии ее убрали еще в сентябре 2016 года по требованию Apple).

Также в музыкальном разделе появились плейлисты: пользователи и сообщества смогут составлять свои списки и делиться ими друг с другом, а также добавлять к себе на страницу чужие подборки. Кроме того,«ВКонтакте» предлагает им систему персональных рекомендаций, которые анализируют прослушанные песни и подписки. Еще в разделе появился блок с творчеством молодых музыкантов.

Напомним, довольно длительное время музыкальный раздел «ВКонтакте» содержал преимущественно пиратскую музыку, которую в него загружали сами пользователи. Позже соцсеть начала удалять треки по жалобам правообладателей. Музыка вернулась в приложение в сентябре 2016-го после того, как соцсеть договорилась с крупнейшими лейблами. Прослушивать ее можно только в России, Грузии, Украине и странах СНГ.

Фото: Kp.ru