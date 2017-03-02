«ВКонтакте» займется созданием собственных шоу и мини-сериалов

«ВКонтакте» ведет переговоры с продюсерами и телекомпаниями о создании эксклюзивного контента, который будет демонстрироваться только в соцсети. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на участников переговоров.

Совместно с ними соцсеть хочет создавать короткие шоу, мини-сериалы и скетчкомы.

По информации источников, на начальном этапе «ВКонтакте» готова инвестировать в съемки десятки миллионов рублей. Компанияведет переговоры о сотрудничестве с «СТС Медиа» (телеканалы «Ю», «Муз-ТВ», СТС, «Перец International» и др.), ЮТВ (российский медиахолдинг, владеющий 75% «СТС Медиа»), ТНТ, «Базелевсом» (продакшн Тимура Бекмамбетова) и другими продюсерскими и телекомпаниями. Кроме того, обсуждается инициатива и с администраторами популярных сообществ. Переговоры находятся на ранней стадии.

Представитель соцсети Евгений Красников подтвердил газете, что «ВКонтакте» ведет разработки по созданию собственных контентных проектов, но от других комментариев отказался.

Напомним, в конце 2016 года стало известно, что Facebook планирует договориться с производителями шоу и иного контента для их последующей трансляции в соцсети. Больше всего компанию интересуют экспериментальные форматы шоу.

Фото: gosindex.ru