«ВКонтакте» собралась переманивать аудиторию у YouTube

Российская соцсеть «ВКонтакте» планирует активно создавать разнообразный видеоконтент и с помощью него переманить аудиторию у видеохостинга YouTube.

Как пишут «Ведомости», по данным Mediascope, сейчас пользователи проводят во «ВКонтакте» около получаса в день, что примерно совпадает с тем, сколько тратят американские пользователи на Facebook и YouTube (35 и 40 минут соответственно).

В ближайшее время соцсеть сделает ставку на шоу и сериалы . "Прежде такие масштабные шоу были доступны лишь телеканалам. Теперь мы также их запускаем", – говорит заместитель гендиректора Mail.ru Group (в нее входит «ВКонтакте») Дмитрий Сергеев. Так, например, реалити-шоу «Пабличные игры», которое круглосуточно транслировалось в сети полтора месяца – с 9 октября до 25 ноября, набрало более 33 млн уникальных пользователей, которые собрали 219 млн просмотров и оставили 2 млн комментариев.

В ближайших планах соцсети показать продолжение программы скетч-шоу «Даешь молодежь» вместе с компанией Yellow, Black & White. Также «ВКонтакте» рассчитывает, что созданием масштабных проектов все больше будут заниматься сообщества, которые станут сами привлекать качественных производителей и спонсоров.

Напомним, 15 мая президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о применении санкций к российским Mail.ru, «Яндексу» и социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также к «ДокторВеб» и «Лаборатории Касперского» и др. Санкции подразумевают запрет интернет-провайдерам осуществлять услуги по доступу к этим ресурсам.

Фото: Gosindex.ru