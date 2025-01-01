«ВКонтакте» снова покинула топ-10 самых популярных среди украинцев сайтов

Сайт российской соцсети «ВКонтакте» (Vk.com) покинул первую десятку популярных в украинском сегменте интернета сайтов. Об этом свидетельствуют данные сентябрьского исследования Kantar TNS CMeter.

Тем не менее каждый третий украинец по-прежнему посещает эту соцсеть.Охват сайта в прошлом месяце составил 32,36% по сравнению с 34% в августе, в связи с чем он спустился с 10-го на 11-е место.

Из запрещенных в нашей стране российских сервисов значимый рост в сентябре показал Yandex.ua, поднявшись с 19-го на 12-е место. Его охват увеличился на 1,72% (с 24,11% до 25,83%).

Кроме того, увеличение охвата наблюдается у сайта Wikipedia.org, который благодаря этому переместился с 6-й позиции и в сентябре закрывает топ-5. Лидировать же в рейтинге продолжают сайты Google (в том числе Google.com.ua), YouTube и Facebook.

Полный сентябрьский топ-25 популярных среди украинцев сайтов выглядит так: