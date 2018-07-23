Вызов принят: Луценко поучаствует в проекте «Танці з зірками»

Звездный флешмоб #танціззіркамиchallenge продолжается. На этот раз вызов от боксера Дениса Беринчика приняла мастер спорта и бывший тренер проекта «Зважені та щасливі» Анита Луценко. В свою очередь Анита передала эстафету юмористу Игорю Ласточкину.
Сегодня эстафету от Дениса Беринчика приняла мастер спорта по спортивной аэробике Анита Луценко. Анита выложила в свой Instagram видео, на котором танцует и позирует на фоне живописных карпатских гор. Звезда не только приняла вызов, но и передала эстафету #танціззіркамиchallenge бывшему квнщику и тренеру «Лиги смеха» Игорю Ласточкину.
На данный момент вызов выйти на паркет «Танців з зірками» от канала «1+1» приняли бизнесмен Иракли Макацария, телеведущая Маша Ефросинина и боксер Денис Беринчик.
Согласится ли Ласточкин танцевать с профессиональным партнером на глазах у всей страны, мы узнаем уже очень скоро. А новый сезон проекта «Танців з зірками» на канале «1+1» можно будет увидеть уже этой осенью. Как обещают организаторы шоу, в новом сезоне увеличится количество прямых эфиров и звезд-участников, их будет 14.