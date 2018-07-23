Вызов принят: Луценко поучаствует в проекте «Танці з зірками»

На данный момент вызов выйти на паркет «Танців з зірками» от канала «1+1» приняли бизнесмен Иракли Макацария, телеведущая Маша Ефросинина и боксер Денис Беринчик.

Согласится ли Ласточкин танцевать с профессиональным партнером на глазах у всей страны, мы узнаем уже очень скоро. А новый сезон проекта «Танців з зірками» на канале «1+1» можно будет увидеть уже этой осенью. Как обещают организаторы шоу, в новом сезоне увеличится количество прямых эфиров и звезд-участников, их будет 14.