ТЕЛЕКРИТИКА

Вице-президент Европарламента пообещала поддержку каналам «112 Украина» и NewsOne

Бизнес

Сегодня, 24 октября, генеральные продюсеры опальных телеканалов Артем Марчевский и Василий Голованов встретились с действующим вице-президентом Европарламента Хейди Хаутала в Брюсселе. Они пожаловались евродепутату на украинских политиков и их давление на свободу слова. Об этом сообщает пресс-служба «112 Украина».


Хаутала заверила визитеров, что Европарламент будет пристально следить за ситуацией вокруг голосования депутатов Верховной рады за введении санкций в отношении телеканалов «112 Украина» и NewsOne. И этот вопрос будет обсуждать как в стенах Европарламента, так и внутри фракции «Зеленого союза Финляндии», в которой состоит Хаутала.

Вице-президент подчеркнула, что европейские депутаты должны вместе отстаивать принципы свободы слова в любой стране, а в борьбе за право говорить телеканалы, кроме политического пути, должны использоваться и весь арсенал правовых инструментов. На данный момент продолжается сбор подписей под обращением евродепутатов к Верховной раде с призывом отменить постановление о применении санкций в отношении двух проблемных телеканалов.

Напомним, 18 октября Верховная рада не стала отклонять постановление, в котором просит Совет нацбезопасности и обороны применить санкции к владельцам телеканалов «112 Украина» и NewsOne. В СМИ оба телеканала связывают с Виктором Медведчуком, лидером «Украинского выбора».

Статьи по теме

Главное в разделе

Бизнес

Мохаммад Захур оценил убытки от сотрудничества с Савиком Шустером в $20 млн

Бизнес

Теперь официально. «Зеонбуд» не достроит покрытия эфирного цифрового телевидения

Популярное на Телекритике



Дуся

Муж Камалии рассказал почему, вопреки неверию, инвестирует миллионы долларов в певческую карьеру жены

Бизнес

Мохаммад Захур оценил убытки от сотрудничества с Савиком Шустером в $20 млн

Дуся

«Не день рождения, а поминки»: пользователи сети удивлены концертом к 22-летию «Интера»

Бизнес

Теперь официально. «Зеонбуд» не достроит покрытия эфирного цифрового телевидения