Вице-президент Европарламента пообещала поддержку каналам «112 Украина» и NewsOne

Хаутала заверила визитеров, что Европарламент будет пристально следить за ситуацией вокруг голосования депутатов Верховной рады за введении санкций в отношении телеканалов «112 Украина» и NewsOne. И этот вопрос будет обсуждать как в стенах Европарламента, так и внутри фракции «Зеленого союза Финляндии», в которой состоит Хаутала.

Вице-президент подчеркнула, что европейские депутаты должны вместе отстаивать принципы свободы слова в любой стране, а в борьбе за право говорить телеканалы, кроме политического пути, должны использоваться и весь арсенал правовых инструментов. На данный момент продолжается сбор подписей под обращением евродепутатов к Верховной раде с призывом отменить постановление о применении санкций в отношении двух проблемных телеканалов.

Напомним, 18 октября Верховная рада не стала отклонять постановление, в котором просит Совет нацбезопасности и обороны применить санкции к владельцам телеканалов «112 Украина» и NewsOne. В СМИ оба телеканала связывают с Виктором Медведчуком, лидером «Украинского выбора».