Вице-президент Европарламента пообещала поддержку каналам «112 Украина» и NewsOne

Сегодня, 24 октября, генеральные продюсеры опальных телеканалов Артем Марчевский и Василий Голованов встретились с действующим вице-президентом Европарламента Хейди Хаутала в Брюсселе. Они пожаловались евродепутату на украинских политиков и их давление на свободу слова. Об этом сообщает пресс-служба «112 Украина».
Хаутала заверила визитеров, что Европарламент будет пристально следить за ситуацией вокруг голосования депутатов Верховной рады за введении санкций в отношении телеканалов «112 Украина» и NewsOne. И этот вопрос будет обсуждать как в стенах Европарламента, так и внутри фракции «Зеленого союза Финляндии», в которой состоит Хаутала.
Вице-президент подчеркнула, что европейские депутаты должны вместе отстаивать принципы свободы слова в любой стране, а в борьбе за право говорить телеканалы, кроме политического пути, должны использоваться и весь арсенал правовых инструментов. На данный момент продолжается сбор подписей под обращением евродепутатов к Верховной раде с призывом отменить постановление о применении санкций в отношении двух проблемных телеканалов.
Напомним, 18 октября Верховная рада не стала отклонять постановление, в котором просит Совет нацбезопасности и обороны применить санкции к владельцам телеканалов «112 Украина» и NewsOne. В СМИ оба телеканала связывают с Виктором Медведчуком, лидером «Украинского выбора».