Вице-президент 20th Century Fox уволилась для создания СМИ о сексуальных домогательствах

Вице-президент по технологиям и инновациям компании 20th Century Fox Клер Шмидт объявила об уходе из компании и начале работы над запуском собственного медиа о харассменте (сексуальных домогательствах), сообщает Variety.

"После того как все эти истории (о сексуальных домогательствах в Голливуде и медиасфере. – Ред.) вышли на первый план, я поняла, что должна что-то сделать", – пояснила Шмидт, добавив, что сама когда-то пережила сексуальное насилие.

Проект получил название All Voices. У него уже есть домен, но сам сайт еще не запущен.

Суть All Voices заключается в том, что каждый сможет анонимно рассказать о случаях сексуальных домогательств, дискриминации и необъективности, с которыми он сталкивается на работе. Также там будут выходить новости о случаях харассмента.

Среди инвесторов проекта – сооснователь сервиса знакомств Tinder Шон Ред, глава крупнейшего американского портала о недвижимости Zillow Спенсер Раскофф и др.

Напомним, в последнее время мир накрыла волна признаний актрис, телеведущих и т.д. о сексуальных домогательствах и посягательствах непосредственно на работе. Первые обвинения прозвучали в адрес американского кинопродюсера Харви Вайнштейна. Также в сексуальных проступках обвиняются актеры Кевин Спейси и Эд Вествик, комик Луи Си Кей, режиссер и продлюсер Бретт Ратнер и др.

Фото: Facebook Клер Шмидт