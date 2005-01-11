Витовская предлагает снять продолжение сериала «Леся + Рома»

Актриса Ирма Витовская выступила за продолжение комедийного сериала «Леся + Рома», где сыграла главную роль вместе с Дмитрием Лаленковым, сообщает пресс-служба ICTV, в эфире которого выходил ситком.

На своей странице в Facebook актриса выложила фото из сериала 2007 года и написала: "10 лет назад. «Леся + Рома». Как вчера. Неплохо было бы снять «Леся + Рома ... +» с детьми. Усыновленная Жужа (сейчас ей уже 16) и родной 10-летний «кадр»".

Актриса также поинтересовалась у своих подписчиков, смотрели бы ли они продолжение сериала и призвала предлагать идеи для сюжета. "Вопрос, будет ли спрос на украиноязычный продукт! Потому что почему-то звучит, что украиноязычное не будут смотреть", - пояснила Витовская.

Пост актрисы собрал уже более 3,2 тыс. лайков и около 500 комментариев, большинство из которых - с поддержкой идеи продолжения сериала.

Напомним, комедийный сериал о темпераментной влюбленной паре впервые вышел на ICTV в 2005 году.

Фото: Facebook Ирмы Витовской