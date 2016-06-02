Виталий Сыч – о своей миссии и мотивации в журналистике: НВ

Я бы хотел, чтобы наш журнал и сайт были окном в мир, показывали лучшие примеры, где страны изменились и каким образом. Моя журналистская миссия – быть локомотивом этих преобразований, толкать страну вперед.

Нужно делать свою работу хорошо, даже если ты не мотивирован, это все равно нужно делать. Во-вторых, когда на рынке все растет, вам легче найти мотивацию, так как вы видите, где будете завтра.

В этом проекте, в отличии от «Корреспондента», мое участие и моя роль намного больше. <...> здесь на сколько я хочу, на столько я могу быть эффективным. Это тоже мотиватор. Когда твой коэффициент полезного действия довольно высокий, ты чувствуешь причастность.

Раньше в американской журналистике было очень строгое разграничение между статьей и тем, что называется opinion. Статья – только факты, а все, о чем ты думаешь – в opinion, пожалуйста. Я всегда тоже был сторонником того, чтобы люди не вставляли свое мнение в статьи. Но сейчас я несколько изменил свое мнение: если журналист зрелый и опытный, он может подавать разные темы репортажей, фактические события и тренды таким образом, что там будет достаточно его экспертного мнения. Мне кажется, что это не плохо. Лично я сам эволюционировал от фактической журналистики к авторской.