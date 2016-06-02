Виталий Сыч – о своей миссии и мотивации в журналистике: НВ

Виталий Сыч – журналист, главный редактор еженедельника «Новое Время». До прихода в издание в разные годы работал в газете Kyiv Post, где прошел пусть от ассистента редакции до редактора отдела «Политика», в журнале Business Central Europe (The Economist Group), а также десять лет – с 2003 по 2013 гг. – возглавлял журнал «Корреспондент».
В интервью в рамках совместного проекта премии «PRESSзвание» и портала «Новое Время» под названием «Правила жизни украинских журналистов» Виталий Сыч рассказало своей профессиональной миссии, мотивации, границе между личным мнением и фактами, достижениях и неудачах, а также конкуренции между СМИ.
Мы публикуем самые интересные его высказывания.
Если говорить о профессиональной миссии, мне хотелось бы построить самый влиятельный медиахолдинг в стране. Возможно, он не был бы самым охватным, потому что для этого нужно быть телевидением либо таблоидом, но он точно может быть самым авторитетным, влиятельным и с хорошей репутацией.
«Моя журналистская миссия – толкать страну вперед»
Я бы хотел, чтобы наш журнал и сайт были окном в мир, показывали лучшие примеры, где страны изменились и каким образом. Моя журналистская миссия – быть локомотивом этих преобразований, толкать страну вперед.
Нужно делать свою работу хорошо, даже если ты не мотивирован, это все равно нужно делать. Во-вторых, когда на рынке все растет, вам легче найти мотивацию, так как вы видите, где будете завтра.
В этом проекте, в отличии от «Корреспондента», мое участие и моя роль намного больше. <...> здесь на сколько я хочу, на столько я могу быть эффективным. Это тоже мотиватор. Когда твой коэффициент полезного действия довольно высокий, ты чувствуешь причастность.
Раньше в американской журналистике было очень строгое разграничение между статьей и тем, что называется opinion. Статья – только факты, а все, о чем ты думаешь – в opinion, пожалуйста. Я всегда тоже был сторонником того, чтобы люди не вставляли свое мнение в статьи. Но сейчас я несколько изменил свое мнение: если журналист зрелый и опытный, он может подавать разные темы репортажей, фактические события и тренды таким образом, что там будет достаточно его экспертного мнения. Мне кажется, что это не плохо. Лично я сам эволюционировал от фактической журналистики к авторской.
Facebook – это сила, но можно сделать так, чтобы его использовал ты, а не он использовал тебя. Потому как промо-инструмент – это очень круто. У меня 30 тысяч подписчиков, если я что-то расшериваю с нашего сайта, там трафик растет в несколько раз, и это промо для обложки, промо для номера издания.
Были возможности пойти и в телевидение, и в политику, но я не пошел. Не знаю, факап это или правильное решение.
Журнал «Корреспондент» - в большой степени мое достижение. Это был самый заметный и влиятельный еженедельный журнал в Украине, и он потребовал много сил, энтузиазма и увлеченности. Когда нас выжили из «Корреспондента», мы собрались, нашли инвестора и по новой все разработали: от шрифтов, дизайна и верстки, до структуры и цветовой гаммы, и журнал, и сайт, разработали концепцию того, как они будут сотрудничать между собой, создали хорошую обстановку. Это непросто. Мы это сделали за 2 месяца, и мне кажется, что получилось хорошо.
«Здоровую конкуренцию убивает собственность олигархов, потому что они субсидируют телеканалы и свои медиа»
Конкуренция есть и она стала более универсальной, в том смысле, что раньше конкурировали еженедельные издания с еженедельными, телеканалы с телеканалами, теперь все СМИ конкурируют между собой за репутацию, за охват, за рекламные бюджеты, за внимание аудитории.
Здоровую конкуренцию убивает собственность олигархов, потому что они субсидируют телеканалы и свои медиа, им все равно выйдут они в прибыль или нет. И в этом смысле нам тяжело конкурировать. Они могут платить высокие зарплаты, ставить низкие расценки на рекламу. Это убивает конкуренцию, из-за этого рекламные доходы распределяются нездоровым способом. И это убивает сам сектор медиа, потому что медиа не могут платить достойные зарплаты и идет отток таланта в другие отрасли.
Мы хотим делать что-то консервативное и серьезное, но при этом получить большую аудиторию.
Полную версию интервью можно прочитать на сайте издания.
Главное фото: Facebook Нашего Формата
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