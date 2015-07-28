Виталий Портников решил выйти из набсовета «Общественного»

Нацсовет по телевидению и радиовещанию вчера, 24 октября, получил заявление от члена наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ), журналиста Виталия Портникова о сложении полномочий по собственному желанию.

«Телекритике» журналист уточнил, что такое решение принял по личным причинам. "Согласно законодательству, нельзя совмещать работу на телевидении и членство в совете.Пока я мог работать на общественных началах, я это делал.А нарушать закон не имею желания", – пояснил он.

Как напоминает пресс-служба регулятора, он был рекомендован в состав набсовета парламентской фракцией партии «Народный фронт». Согласно законодательству, в случае досрочного прекращения полномочий члена набсовета НОТУ, избранного от депутатской фракции или группы, такая депутатская фракция или группа принимает решение об избрании нового члена набсовета.

"Итак, регуляторный орган ожидает от депутатской фракции политической партии «Народный фронт» представления (кандидатуры на позицию члена набсовета «Общественного». – ТК), чтобы внести изменения", – отмечают в Нацсовете.

Напомним, Портников входил в набсовет НОТУ с 2015 года. В настоящее время он работает ведущим на телеканале «Еспресо».