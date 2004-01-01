Виталий Докаленко: «Нельзя к журналистам относиться как к слугам»

Почему не получалось развивать радиостанцию и как можно было избежать наказания от Нацсовета.
Закрытие самой популярной разговорной радиостанции в Украине «Радио Вести» фактически началось сувольнения из компании ключевых менеджеров. Генпродюсер Виталий Докаленко вместе с другими сотрудниками написали заявления об уходе после того как руководство компании, которую связывают с бывшим министром доходов и сборов Александром Клименко, начало открытую борьбу с регулятором рынка – Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания.
О том, как закрывали радиостанцию и почему ее владельцы приняли такое решение – в интервью Виталия Докаленко «Телекритике».
Об уходе из холдинга
Мы занимались честной журналистикой, а не защитой чьих-то интересов. Поэтому когда руководство объявило, что теперь нужно воевать с Нацсоветом, 90% сотрудников в ответ написали заявления об уходе.
Я для себя принял решение, что больше не хочу сотрудничать с холдингом, после того, как 28 декабря нам в одностороннем порядке вынесли предупреждения об увольнении. Иметь дело с людьми, которые относятся к коллективу, как к рабам, просто нет смысла.
Если вы приглашаете на работу хороших журналистов, им как минимум нужно вовремя платить зарплату. На «Радио Вести» был один из самых высокоинтеллектуальных коллективов с которым мне приходилось работать. И всем нам до сих пор не выплатили зарплату за последние три месяца.
Радиостанцию можно было не закрывать – мы могли работать и без эфирных частот. Эфир во многих странах уже не нужен. В новых машинах уже есть wi-fi, можно было развивать интернет-радио, искать способы альтернативной доставки. Но руководству холдинга это было не нужно.
Мы планировали уйти в интернет и создать отдельную платформу с продвижением станции по миру. В этом плане Украина потеряла очень сильный ресурс, который нес альтернативную точку зрения в русскоязычном мире. У нас было около четырех тысяч прослушиваний онлайн в час. Для Украины это хороший показатель.
Мой прогноз – участь «Радио Вести» постигнет и остальные медиа холдинга. Нельзя к журналистам относиться как к слугам. Это главная ошибка владельца – вложив кучу денег, он в итоге получит ноль.
О конфликте с Нацсоветом
Не помню, чтобы в Украине закрывали медиа так, как это сделали с «Радио Вести». Можно по-разному относиться к радиостанции, но штрафовать за несоблюдение квоты на 0,78% в разговорном радио – это фарс. С момента вступления новых правил прошло три дня, и мы не до конца успели перестроиться на украинский язык. Тем более, у нас не музыкальное радио, а разговорное.
Я не разделяю действий холдинга, но то, как действовал Нацсовет – это тоже неправильно. Например, под зданием ведомства собирались митинги против радиостанции. Но, когда журналисты просили демонстрантов назвать хотя бы одного ведущего «Вестей», они не могли. Только заученные лозунги, что мы якобы медиарупор Кремля. Эти люди даже никогда не слышали наш эфир.
Об эфире с Татьяной Монтян
Журналисты должны брать интервью у самых одиозных и неоднозначных людей. Это нужно делать, ведь нельзя жить в вакууме. Есть люди с другой стороны, у них есть своя точка зрения, ее нужно понимать и слушать, но не обязательно соглашаться.
Монтян действительно хороший специалист в сфере недвижимости. ОСМД, которые она создала в центре Киева, успешные и хорошо работают. Мы приглашали ее в эфир, чтобы поговорить об этом. Она эмоциональный человек, поэтому первый же дозвонившийся к ней человек начал говорить не про ОСМД, а про то, что ее нужно повесить. После этого ей сорвало башню.
«Семченко не имеет никакого отношения к журналистике. Он протеже собственников»
Здесь большой минус ведущему Александру Семченко, который не стал оппонировать ей. Семченко не умеет вести эфиры и не имеет никакого отношения к журналистике. Он протеже собственников, и после каждого эфира я говорил, что рано или поздно мы получим предупреждение. Так и произошло. Это еще один пример того, как собственники своими руками убили медиа, в которое вложили очень много денег.
Об украинском медиарынке и обществе
В стране и в медиапространстве потеряли ощущение толерантности. Многие сегодняшние вещи мне напоминают историю 2004–2005 годов. Страну осознанно делят на две части. Это показывает ситуация с русским языком и введением квот. В стране война, и эти вещи нужно делать иначе. Мне кажется, что именно люди, которые больше всего кричат о своем патриотизме, работают на врага.
Что делать с людьми на фронте, которые говорят по-русски? Что делать с регионами, которые говорят по-русски? Вычеркнуть из жизни? Я принципиально в этой стране буду говорить на русском языке, хотя спокойно могу и по-украински. Это для того, чтобы показывать всем, что русскоязычные себя нормально чувствуют.
С медиапространством вообще тяжело. Деньги уходят, рынки обвалены и теперь менеджерам приходится думать головой, что и как делать.