Виталий Докаленко: «Нельзя к журналистам относиться как к слугам»

Закрытие самой популярной разговорной радиостанции в Украине «Радио Вести» фактически началось сувольнения из компании ключевых менеджеров. Генпродюсер Виталий Докаленко вместе с другими сотрудниками написали заявления об уходе после того как руководство компании, которую связывают с бывшим министром доходов и сборов Александром Клименко, начало открытую борьбу с регулятором рынка – Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания.

О том, как закрывали радиостанцию и почему ее владельцы приняли такое решение – в интервью Виталия Докаленко «Телекритике».